Charles Watts و علي رفعت

الدوري الإنجليزي على مرمى البصر.. تروسار يُبدع وتقنية الفيديو تنقذ آرسنال من أنفاس مانشستر سيتي!

اتخذ أرسنال خطوة عملاقة نحو لقب الدوري الإنجليزي بعد أن حقق فوزًا دراماتيكيًا بنتيجة 1-0 على أرض وست هام، حيث سجل لياندرو تروسار هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، قبل أن يُلغى هدف التعادل الذي سجلته المضيفين في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة تقنية الفيديو. بدا أن كالوم ويلسون قد وجه ضربة قاضية لآمال "المدفعجية" في الفوز باللقب عندما سجل هدفاً قبل ثوانٍ قليلة من نهاية المباراة، ولكن بعد مراجعة طويلة ومؤلمة، تم إلغاء الهدف بسبب ارتكاب خطأ لصالح ديفيد رايا، مما أثار استياء لاعبي "الهامرز" المهددين بالهبوط.

بدأ الضيوف المباراة بشكل رائع وحصلوا على عدة فرص مبكرة، حيث تصدى الحارس لتسديدة تروسار قبل أن تصطدم الكرة بالقائم في المحاولة التالية. كما تم إبعاد رأسية ريكاردو كالافيوري من على خط المرمى.

لكن إصابة بن وايت بدت وكأنها أربكت صفوف آرسنال، حيث اختار ميكيل أرتيتا استبدال اللاعب الدولي الإنجليزي بمارتن زوبيمندي ونقل ديكلان رايس إلى مركز الظهير الأيمن. كان هذا التغيير غير ناجح، وعلى الرغم من عودة رايس إلى خط الوسط بعد الاستراحة عقب دخول كريستيان موسكيرا، لم يتمكن متصدر الدوري من استعادة زخمه المبكر.

سدد بوكايو ساكا كرتين فوق المرمى، وفي كرة مرتدة أمام المرمى، أبعد وست هام كرة طائشة من على خط المرمى، لكن في الطرف الآخر، اضطر رايا إلى التصدي لتسديدة من مسافة قريبة ليحرم ماتيوس فرنانديز من هدف مؤكد.

مع اقتراب نهاية المباراة، بدا أن الأمور تتجه نحو التعادل، لكن مارتن أوديجارد مرر الكرة إلى تروسار الذي سجل هدف التقدم لآرسنال. لكن الدراما لم تنته بعد، حيث كان هناك متسع من الوقت لإلغاء هدف ويلسون بأكثر الطرق إثارة. اعتُبر أن المهاجم بابلو أعاق الحارس بإمساك ذراعه، مما منعه من الوصول إلى عرضية قبل أن تصل الكرة في النهاية إلى ويلسون.

وبهذا النتيجة، يظل آرسنال متقدماً بفارق خمس نقاط مع تبقي مباراتين على نهاية الموسم، بينما أصبح ليدز في مأمن من الهبوط رياضياً بعد هزيمة الهامرز..

إليكم تقييمات نجوم آرسنال:

  • حارس المرمى والدفاع

    ديفيد رايا (8/10):

    تصدى ببراعة لرأسية كاستيانوس في نهاية الشوط الأول، ثم أنقذ مرماه من هدف محقق لفيرنانديز من مسافة قريبة.

    بن وايت (غير متاح):

    خرج مصاباً في وقت مبكر بسبب ما بدا أنه مشكلة مقلقة في الركبة. أمر مؤسف حقاً مع اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ويليام ساليبا (7/10):

    كان أداءه قوياً بشكل عام. أداء قوي كالمعتاد.

    جابرييل ماجالهايس (8/10):

    أنقذ المباراة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحافظ على تقدم آرسنال. يا له من قائد.

    ريكاردو كالافيوري (7/10):

    كان بإمكانه تقديم أداء أفضل في الشوط الأول عندما تلقى تمريرة من تروسارد، لكن تسديدته تم صدها. كما تم إبعاد رأسية له من على خط المرمى. تسبب في مشاكل كالعادة، لكنه تم استبداله في الشوط الثاني بموسكيرا.

  • خط الوسط

    ديكلان رايس (7/10):

    انتقل إلى مركز الظهير الأيمن بعد إصابة وايت في الشوط الأول، وهي خطوة لم تنجح حقًا، وسرعان ما عاد إلى خط الوسط بعد الاستراحة.

    مايلز لويس-سكيلي (6/10):

    اضطر للانتقال إلى مركز الظهير الأيسر بعد نهاية الشوط الأول، وهو أمر مؤسف لأنه حد من مساهمته في الجانب الهجومي.

    إبيريتشي إيزي (6/10):

    لم يلمس الكرة أبدًا في المناطق الخطرة. حصل على الكثير من الكرات، لكنه بدا دائمًا وكأنه يتواجد في موقع متأخر جدًا بحيث لم يتمكن من تشكيل تهديد حقيقي على مرمى وست هام.

  • هجوم

    لياندرو تروسار (8/10):

    سدد رأسية واحدة تصدى لها الحارس، ثم سدد أخرى ارتطمت بالقائم مباشرة بعد ذلك. كما أرسل تمريرة رائعة لخلق فرصة لكالافيوري، ثم ظهر في النهاية ليسجل الهدف الحاسم.

    فيكتور جيوكيريس (6/10):

    واجه صعوبة في التخلص من مافروبانوس، لم يجد أبدًا مساحة للركض فيها وفتح ثغرات في دفاع وست هام.

    بوكايو ساكا (5/10):

    لم يستطع الدخول في أجواء المباراة. سدد كرتين عاليتين وبعيدتين عن المرمى في بداية الشوط الثاني. أداء سيئ.

  • اللاعبون الاحتياطيون والمدير الفني

    مارتن زوبيمندي (4/10):

    شارك في منتصف الشوط الأول بدلاً من وايت المصاب، لكنه تم استبداله في منتصف الشوط الثاني. لم تكن هذه أمسية يود أن يتذكرها.

    كريستيان موسكيرا (6/10):

    أعطى آرسنال توازناً أفضل على الجانب الأيمن بعد دخوله في الشوط الثاني.

    كاي هافرتس (6/10):

    ساعد آرسنال على التقدم قليلاً في الملعب.

    مارتن أوديجارد (8/10):

    قدم لمسة مميزة ساهمت في تسجيل هدف تروسارد.

    مادويكي (غير متاح):

    حل محل ساكا في الدقائق العشر الأخيرة.

    ميكيل أرتيتا (5/10):

    أدى التغيير الذي أجراه في الشوط الأول وقراره بنقل رايس إلى مركز الظهير الأيمن إلى إرباك آرسنال بشكل كبير، وبدا أنه أمضى بقية المباراة محاولاً تصحيح خطأه بإجراء المزيد من التبديلات.

