لا يوجد دليل.. الدوري الإنجليزي يكشف سر احتساب هدف مانشستر يوناتيد الجدلي في ليفربول!

سيطر مانشستر يونايتد على مجريات المباراة منذ بدايتها في مواجهته الحاسمة مع ليفربول ضمن الدوري الإنجليزي، لكن الهدف العاشر الذي سجله شيشكو هذا الموسم كان أبرز ما في المباراة.

بعد أن افتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة السادسة، سجل شيشكو هدفاً بعد ثماني دقائق فقط ليضع مانشستر يونايتد في المقدمة 2-0 في بداية محمومة للمباراة.

جاء الهدف بعد أن فتح برونو فرنانديش مساحة على الجانب الأيمن من منطقة الجزاء وأرسل كرة خطيرة إلى منطقة الست ياردات.

اندفع حارس مرمى ليفربول فريدي وودمان لاعتراض الكرة لكنه لم يستطع سوى صدها لتسقط في طريق شيشكو. ارتطمت الكرة بساقي المهاجم قبل أن ترتد نحو صدره وتدخل المرمى في النهاية، مما أثار احتجاجات فورية من الفريق الضيف.