الدوري الإنجليزي الممتاز يستعد لتعديل قواعد الإنفاق قبل موسم 2026/2027
ترحيل الميزانية وخصم النقاط الصارم
تنص الشروط الجديدة على أنه إذا لم يستنفد النادي حصته البالغة 85% من الإيرادات المخصصة لعمليات الانتقالات وأجور اللاعبين ورسوم الوكلاء لمدة موسمين متتاليين، فيمكنه ترحيل ما يصل إلى 10% من تلك الميزانية. ورغم أن الحد القياسي هو 85%، فإن بعض العوامل المعقدة قد تسمح للأندية بالوصول إلى 115%. ومع ذلك، فإن تجاوز هذا الحد الأقصى سيؤدي إلى فرض غرامة وخصم ست نقاط بشكل إلزامي. يوفر هذا التعديل شبكة أمان لأولئك الذين يمارسون التقشف، بينما يعاقب بشدة الإنفاق المفرط.
برايتون تقود الحملة من أجل تغيير القواعد
كان التعديل الذي تمت الموافقة عليه قد اقترحه في الأصل نادي برايتون آند هوف ألبيون خلال اجتماع عُقد قبل عيد الميلاد. واقترح النادي، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أكثر الأندية كفاءة في إدارة شؤونه ضمن الدوري، هذا «التعديل الطفيف» لضمان ألا تُعاقب الخطط المسؤولة طويلة الأجل بسبب القيود الصارمة المفروضة على الإنفاق السنوي.
وتشير التقارير إلى أن أياً من الفرق العشرين الحالية في الدوري الإنجليزي الممتاز لم تعارض الاقتراح الذي قاده برايتون. وفي أعقاب هذا التأييد بالإجماع، من المتوقع أن يصادق الدوري رسمياً على التغيير ويطبقه قبل انتهاء الموسم الحالي، قبل وقت طويل من بدء موسم 2026/27.
تعارض مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والمعايير الأوروبية
جاء قرار الإبقاء على سقف إنفاق أكثر مرونة هذا على الرغم من الرقابة المتزايدة من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA). حيث يطبق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حدًا أكثر صرامةً بنسبة 70 في المائة على الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا ودوري المؤتمرات، مما أثار مخاوف من أن الدوري الإنجليزي الممتاز يخلق فجوة مالية.
وهناك مخاوف في جميع أنحاء القارة من أن المنافسين الأوروبيين قد يضطرون إلى تحمل "مخاطر إضافية" لمواكبة الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات. ومع ذلك، رفض الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المخاوف، مؤكدًا أن نموذج الـ 85 في المائة الخاص به ضروري لضمان "التوازن التنافسي" داخل الدوري المحلي.
مخاوف بشأن الأداء في ظل التغيرات المالية
يأتي الجدل حول قواعد الإنفاق في وقت حساس بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز، عقب أسبوع مخيب للآمال في المسابقات الأوروبية. وعلى الرغم من الثروة الهائلة التي يتمتع بها الدوري، لم يتمكن سوى أرسنال وليفربول من بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من بين الأندية الستة المشاركة.
وتعرض نيوكاسل يونايتد لهزيمة مذلة بنتيجة 7-2 على يد برشلونة، بينما تفوق ريال مدريد على مانشستر سيتي، وخسر تشيلسي بنتيجة 8-2 في مجموع المباراتين أمام باريس سان جيرمان. وقد أضافت هذه النتائج المزيد من الوقود إلى الجدل الدائر حول ما إذا كانت الهيمنة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز تترجم إلى تفوق على أرض الملعب أمام نخبة أوروبا.
