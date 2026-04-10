الدوري الإسباني في المغرب؟ خافيير تيباس يكشف عن خطط طموحة لنقل مباريات الدوري الإسباني إلى الدار البيضاء بعد فشل صفقة ميامي

في خطوة تشير إلى تحول في الاستراتيجية الدولية لدوري الدرجة الأولى الإسباني، ناقش تيباس علنًا إمكانية نقل مباريات الدوري الإسباني الممتاز إلى المغرب. وتُعتبر هذه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، التي تفتخر بوجود قاعدة جماهيرية ضخمة لأندية مثل ريال مدريد وبرشلونة، بديلاً أفضل من الناحية اللوجستية مقارنة بالمقترحات السابقة التي كانت تقترح إقامة المباريات في الخارج. وأبرز تيباس أن القرب الجغرافي والشغف المشترك بكرة القدم يجعلانها خيارًا طبيعيًا لتوسع الدوري.

وفي حديثه مع وكالة MAP، أوضح تيباس أن الفكرة تتجاوز مرحلة الافتراض. وقال رئيس الدوري: "نعم، بالنظر إلى عدد المشجعين الذين يتابعون الدوري الإسباني في المغرب، أعتقد أنه سيكون من الأسهل اللعب في المغرب، خاصة وأن القيود اللوجستية المرتبطة بالسفر ضئيلة للغاية". وذهب إلى أبعد من ذلك بتسمية مكان محدد، قائلاً: "يمكننا أيضاً التفكير في إقامة مباراة في ملعب الدار البيضاء الجديد. لماذا لا؟"