الدوري الإسباني، فوز مدوٍ بنتيجة 20-9 على الدوري الإنجليزي: يمكن الفوز حتى بدون كل عائدات حقوق البث التلفزيوني الإنجليزية

تستحوذ الدوري الإسباني على الأضواء الأوروبية وترسل رسالة قوية إلى القارة: إسبانيا حاضرة، وبقوة. حقق ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد انتصاراً مدوياً بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء على الدوري الإنجليزي الممتاز في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة ساحقة بلغت 20-9 في المباريات الثلاث، كما يؤكد العنوان الانتصاري لصحيفة «ماركا». دوري أبطال أوروبا يعود ليتحدث باللغة الإسبانية.





النموذج الإسباني

تعيد نتائج الأندية الإسبانية، بعد هذه الانتصارات الثلاثة على الدوري الإنجليزي الممتاز، تعريف الترتيب في أوروبا، على الأقل لهذا الموسم: في ربع النهائي سيكون هناك ثلاثة أندية إسبانية واثنان إنجليزيان (من بين الخمسة التي وصلت إلى دور الـ16). الآن، صحيح أن ريال مدريد وبرشلونة هما الناديان اللذان يحققان أعلى إيرادات في العالم، حيث يبلغ إيرادات ريال مدريد 1 مليار و161 مليون يورو وإيرادات برشلونة 975 مليون يورو، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المرتبة 13 (455 مليون)، ولكن إذا قارنا الدوريين ونظامي كرة القدم - الإسباني والإنجليزي - بناءً على المعيار الأكثر أهمية، وهو حقوق البث التلفزيوني، نرى أن الدوري الإنجليزي يحصل على 1.91 مليار يورو في الموسم للفترة 2025-2031، بينما يحصل الدوري الإسباني على 990 مليون يورو في الموسم للفترة 2022-2027. وهذا يزيد قليلاً عن الدوري الإيطالي (900 مليون يورو في الموسم للفترة 2024-2029) ويقل عن الدوري الألماني (1.06 مليار يورو في الموسم للفترة 2025-2029).





وهذا يعني أنه عندما يتم التركيز على عائدات حقوق البثالتلفزيوني لإبراز الفارق الهائل في الجودة والنتائج بين كرة القدم الإنجليزية والإيطالية، فإن الدوري الإسباني يثبت أن أموال حقوق البث التلفزيوني ليست كلشيء، وأنه يمكن أن يكون هناك أندية كبيرة ودوري كبير ونتائج ناجحة في أوروبا حتى بدون الأموال التي تجنيها الدوري الإنجليزي الممتاز من قنوات التلفزيون. يمكن بناء نموذج ناجح ومثالي بطرق أخرى، وبموارد أخرى.



