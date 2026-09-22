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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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أزمة تحكيم الديربي تتصاعد .. ريال مدريد يهاجم تيباس: ما قاله غير مقبول فنحن بحاجة إلى شخص يتصرف بنزاهة!

ريال مدريد
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
أتلتيكو مدريد

يستمر الخلاف بين فريق «الميرينجي» ورئيس الدوري الإسباني.

في إسبانيا، يدور صراع مفتوح بين ريال مدريد وخافيير تيباس، رئيس الدوري الإسباني. وتدور الأحداث حول الجدل الأخير بشأن قرارات التحكيم عقب مباراة ديربي مدريد، حيث أعرب لاعبو ريالمدريد عنغضبهم الشديد من إدارة المباراة وعدم طرد لاعبي أتلتيكو، لي كانج-إن وروميرو، حسب رأيهم.

وعند انتهاء المباراة، ظهر جوزيه مورينيو؛ المدير الفني للملكي، في مؤتمر صحفي حاملاً صورة مطبوعة لدعم هذه الاتهامات، وهو مشهد سخر منه نادي أتلتيكو مدريد على مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل عام أعرب النادي صراحةً عن استيائه مشيراً إلى حوادث شملت أندية أخرى مثل برشلونة.

ومن جانبه، أدان تيباس الاتهامات بالتآمر المزعوم من خلال منشور لاذع للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار رد فعل لا يقل حدة من جانب ريال مدريد.

  • منشور تيباس

    استشهد تيباس بمقال وتحدث بصراحة عن صياغة رواية إدانة، وهي تلك المتعلقة بالمؤامرة المزعومة ضد ريال مدريد.

    وفي بعض الفقرات، أوضح رئيس «لا ليجا» أن هذا النوع من الروايات يهدف إلى تبرير الأخطاء التي ارتكبها «الميرينجي» في التخطيط الرياضي: «الادعاء بأن الحكام يتحيزون ضد ريال مدريد هو بمثابة العيش في عالم آخر. هذه الرواية تُستخدم كذريعة للتغطية على أوجه القصور الأخرى التي تظهر بوضوح للعين المجردة في هذه المباريات الأولى من الموسم. فمن الأسهل الإشارة إلى وجود مؤامرة بدلاً من شرح ما يحدث على أرض الملعب".



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  • بيان نادي ريال مدريد

    كلمات أثارت غضب ريال مدريد الشديد، مما دفع النادي العاصمي إلى إصدار بيان شديد اللهجة دعا فيه أيضًا إلى تعيين رئيس جديد لدوري لا ليجا، حيث جاء نص البيان كالتالي:

    "رداً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس ميدرانو، يود نادي ريال مدريد توضيح ما يلي:

    يرى نادينا أنه من غير المقبول أن يستغل رئيس الدوري الإسباني منصبه المؤسسي لمواصلة تشويه سمعة ريال مدريد ومهاجمته في كل تصريحاته العامة. ومن المقلق للغاية أن شخصاً مسؤولاً عن تمثيل وحماية مصالح جميع أندية الدوري الإسباني يظل مهووساً بريال مدريد، مما يجعل نادينا مراراً وتكراراً هدفاً دائماً لهجماته العلنية.

    ويعد تصريحه الأخير خطيرًا بشكل خاص وغير مفهوم، ولا يليق بمسؤول رفيع المستوى، لأنه أدلى به في معرض تعليقه على مقال كتبه صحفي مستقل في إحدى الصحف الإلكترونية. علاوة على ذلك، يهاجم نادينا إلى درجة أنه ينتقد استراتيجيتنا الرياضية، وهو أمر سخيف تمامًا وغير مسؤول.

    ومن المثير للدهشة تمامًا أن يكرس رئيس الدوري الإسباني وقته وقنواته الشخصية لتشويه سمعة ريال مدريد علنًا، بدلاً من استخدام منصبه لتعزيز الثقة في المؤسسات المسؤولة عن ضمان نزاهة المنافسة. وبذلك، فإنه يواصل الإضرار بصورة دورينا وكرة القدم الإسبانية في جميع أنحاء العالم.

    ونظراً لهذا السلوك غير اللائق والمستمر، نرى أن كرة القدم الاحترافية في إسبانيا بحاجة ماسة إلى قائد قادر على إدارتها وتطوير إمكاناتها بالكامل، مع احترام مبدأ الحياد الأساسي. فهي بحاجة إلى شخص يفهم طبيعة دوره، لأن رئيس الدوري ليس مالكاً للدوري، بل هو مدير في خدمة الأندية التي يتألف منها الدوري والتي يعهد إليها بإدارته. وتحتاج الأندية إلى شخص يؤدي هذه المهمة بنزاهة".



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