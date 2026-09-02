"إنه يستحق التتويج!" .. تيباس يرشح نجم برشلونة للفوز بجائزة الكرة الذهبية

يبدو أن السباق على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 سيكون من أكثر السباقات تنافسية في السنوات الأخيرة، حيث يتنافس العديد من أكبر نجوم العالم على هذه الجائزة الفردية المرموقة. وعلى عكس عام 2024، عندما كانت المنافسة في الغالب بين رودري وفينيسوس جونيور، أو عام 2025، عندما برز عثمان ديمبيلي كمرشح مفضل بشكل واضح، يبدو سباق هذا العام أكثر انفتاحًا بكثير.

ومع ذلك، لا يساور رئيس الدوري الإسباني تيباس أي شك فيمن يستحق الفوز بالجائزة، حيث يدعم لاعب خط وسط برشلونة رودري للفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثانية.

بالنسبة لتيباس، فإن أداء رودري المتميز في كأس العالم يفوق مشاركته المحدودة على مستوى النادي، ويجعله الفائز المستحق بجائزة هذا العام.