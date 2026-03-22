Emanuele Tramacere

الدوري الأوروبي: مكان واحد لأربعة فرق؟ مقارنة بين جداول مباريات يوفنتوس وكومو وروما وأتالانتا

أدى تعثر يوفنتوس والانتصارات السابقة لميلان ونابولي إلى إحياء الجدل بشكل لا يصدق حول السباق على المركز الرابع، وهو آخر مركز يؤهل للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وبالتالي الاستفادة من عائداتها المالية الضخمة.


في انتظار نتائج المباريات المقررة اليوم الأحد 22 مارس، يبدو أن الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب تتمتع بميزة على الأقل على الفرق الأربعة التي تليها في الترتيب، مما يجعل السباق على دوري أبطال أوروبا مفتوحاً بين 4 أندية على مركز واحد.


لكن من الذي يتمتع بميزة في هذه المنافسة؟ من لديه جدول المباريات الأفضل؟ دعونا نحلل المباريات القادمة.

  • هل لدى كومو أفضل جدول مباريات؟

    سيواجه كومو نهاية موسم متقلبة. يتناوب جدول المباريات بين مباريات سهلة ومباريات صعبة للغاية ضد فرق من قمة الترتيب، لكن مباراة اليوم ضد بيزا ستكون حاسمة في تحديد الموقع الذي سيبدأ منه الفريق في هذا السباق.


    جدول مباريات كومو: 

    بيزا (على أرضه)

    أودينيزي (خارج أرضه)

    إنتر (على أرضه)

    ساسولو (خارج أرضه)

    جنوة (خارج أرضه)

    نابولي (م)

    فيرونا (خارج أرضه)

    بارما (م)

    كريمونسي (خارج أرضه)


    تشكل المباريات ضد إنتر ونابولي، وكلاهما على أرضنا، العقبات الرئيسية.

  • يوفنتوس: الجدول الزمني ليس مستحيلاً

    يتمتع يوفنتوس بجدول مباريات متوازن نسبياً، لكنه يتضمن مباراتين قد تحسمان مصير الفريق في المسابقة الأوروبية.


    جدول مباريات يوفنتوس:

    جنوة (على أرضه)

    أتالانتا (خارج أرضه)

    بولونيا (على أرضه)

    ميلان (خارج أرضه)

    فيرونا (على أرضنا)

    ليتشي (خارج أرضه)

    فيورنتينا (م)

    تورينو (خارج أرضه)


    ستكون المباريات ضد أتالانتا وميلان حاسمة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن يجب الانتباه أيضًا إلى المواجهات مع بولونيا وفيورنتينا، وخاصةً الديربي في الجولة الأخيرة.

  • روما، يا لها من مواجهات مباشرة!

    ربما يكون جدول مباريات روما من أكثر الجداول تعقيداً بين الفرق المتنافسة على دوري أبطال أوروبا. وستكون مباراة اليوم ضد ليتشي حاسمة بالفعل لعدم تفويت الفرصة


    جدول مباريات روما

    ليتشي (على أرضنا)

    إنتر (خارج أرضه)

    بيزا (على أرضنا)

    أتالانتا (على أرضنا)

    بولونيا (خارج أرضه)

    فيورنتينا (م)

    بارما (خارج أرضه)

    لاتسيو (على أرضه)

    فيرونا (خارج أرضه)


    ستخوض روما أربع مباريات صعبة على الأقل: إنتر، أتالانتا، بولونيا (التي أقصتها من الدوري الأوروبي)، وديربي العاصمة ضد لاتسيو في الجولة قبل الأخيرة، والتي قد يكون لها تأثير كبير في السباق على المركز الرابع.

  • أتالانتا، مسيرة صعبة

    وستخوض أتالانتا هي الأخرى نهاية موسم مليئة بالتوتر، حيث ستواجه عدة مباريات ضد فرق من قمة الترتيب.


    جدول مباريات أتالانتا:

    فيرونا (على أرضه)

    ليتشي (خارج أرضه)

    يوفنتوس (على أرضه)

    روما (خارج أرضه)

    كالياري (خارج أرضه)

    جنوة (م)

    ميلان (خارج أرضه)

    بولونيا (م)

    فيورنتينا (خارج أرضه)


    يوفنتوس وروما سيحددان ما إذا كانت أتالانتا، التي ستخوض اليوم مباراة حاسمة ضد فيرونا، ستظل في سباق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أم لا.

  • وماذا عن ميلان ونابولي؟

    وإذا كان التقدم الذي يتمتع به إنتر على صاحب المركز الرابع يبدو أنه يطمئن «النيرازوري» على الأقل فيما يتعلق بالسباق على لقب الدوري، فإن ميلان ونابولي لا يزالان يتطلعان إلى الخلف في هذه المرحلة الحاسمة من السباق. التقدم موجود، لكن يجب الدفاع عنه، وفي الجولة المقبلة ستقام مباراة نابولي وميلان التي قد تعيد إحدى الفرقتين إلى خضم الصراع.


    جدول مباريات نابولي:

    ميلان (على أرضه)

    بارما (خارج أرضه)

    لاتسيو (على أرضه)

    كريمونسي (على أرضه)

    كومو (خارج أرضه)

    بولونيا (م)

    بيزا (خارج أرضه)

    أودينيزي (على أرضه)


    جدول مباريات ميلان:

    نابولي (خارج أرضه)

    أودينيزي (م)

    فيرونا (خارج أرضه)

    يوفنتوس (على أرضه)

    ساسولو (خارج أرضه)

    أتالانتا (م)

    جنوة (خارج أرضه)

    كالياري (H)