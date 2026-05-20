Unai Emery ai generated gfxGoal AR
زهيرة عادل

"ملك الدوري الأوروبي" حضر .. أوناي إيمري "الثالثة ثابتة" مع أستون فيلا، وآرسنال وباريس يبكيان على الماضي!

أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه..

إن كان المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي هو "ملك دوري أبطال أوروبا" بتحقيق اللقب خمس مرات، فالدوري الأوروبي له ملكه الخاص كذلك؛ هو الإسباني أوناي إيمري..

صاحب الـ54 عامًا قاد أستون فيلا يوم الأربعاء، للتتويج بطلًا للدوري الأوروبي 2025-2026 بالفوز في النهائي أمام فرايبورج بثلاثية نظيفة، على استاد بشكتاش بارك، في مدينة اسطنبول التركية.

ثلاثية الفريق الإنجليزي سجلها يوري تيليمانس، إيميليانو بوينديا ومورجان روجرز في الدقائق 41، 3+45 و58 من عمر المباراة.

وبفضلها يحقق أستون فيلا لقب الدوري الأوروبي لأول مرة في تاريخه، بعدما كان قد حقق من قبل لقبي كأس أوروبا (المسمى القديم لدوري الأبطال) 1981-82، وكأس السوبر الأوروبي 1983.

لكن الوضع مختلف تمامًا بالنسبة لمدربه الإسباني أوناي إيمري..



  • 6 نهائيات بالدوري الأوروبي = 5 ألقاب لأوناي إيمري

    بالحديث بشكل خاص عن أوناي إيمري، فقد خاض الليلة النهائي السادس له بالدوري الأوروبي، محققًا اللقب الخامس في تاريخه..

    النجاح الأكبر لإيمري كان مع إشبيلية، الذي حقق معه اللقب القاري ثلاث مرات متتالية من 2014 إلى 2016، على حساب بنفيكا البرتغالي، دنيبرو الأوكراني وليفربول الإنجليزي.

    وتكرر الإنجاز مرة أخرى في عام 2021، لكن هذه المرة وقتها كان أوناي إيمري على رأس القيادة الفنية لفياريال، حيث أسقط مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي.

    أما النهائي الوحيد الذي خسره المدرب الإسباني فكان مع آرسنال عام 2019، إذ تلقى الهزيمة في النهائي أمام تشيلسي (1-4).

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    "الثالثة ثابتة" مع أستون فيلا

    النسخة الحالية من الدوري الأوروبي كانت المحاولة القارية الثالثة لأوناي إيمري مع أستون فيلا، لكن المحاولتان السابقتان كانتا في دوري المؤتمر الأوروبي ودوري الأبطال..

    في موسم 2023-24، كان قريبًا من الوصول لنهائي دوري المؤتمر لولا الهزيمة في نصف النهائي أمام أولمبياكوس (6-2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

    أما في موسم 2024-25، فقد كانت المحاولة في دوري أبطال أوروبا، لكن ربع النهائي كان محطته الأخيرة، حيث خسر أمام باريس سان جيرمان (5-4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

    ولحسن حظ أستون فيلا أن المحاولة الثالثة كانت في البطولة المفضلة للمدرب الإسباني، كي يقود للمجد القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد لقبي كأس أوروبا وكأس السوبر في ثمانينيات القرن الـ20.

  • الفشل مع الكبار .. والنجاح مع أندية الوسط

    اللافت للنظر في مسيرة أوناي إيمري التدريبية قدرته على الوصول لمحطات متقدمة مع أندية الوسط كأستون فيلا، على عكس تجربته مع كبار أندية القارة العجوز كباريس سان جيرمان وآرسنال..

    بالحديث عن فريق العاصمة الفرنسية مثلًا، فقد خاض إيمري معه دوري أبطال أوروبا مرتين موسمي (2016-17، 2017-18)، لكنه في كل مرة كان يودع البطولة من دور الـ16، في حين وصل لربع النهائي مع أستون فيلا (2024-25)، ولنصف النهائي مع فياريال (2021-22).

    أما مع الجانرز، فقد خاض الدوري الأوروبي مرتين؛ الأولى في موسم 2018-19 وقد خسر حينها النهائي لأول مرة في تاريخه أمام تشيلسي. بينما كانت المشاركة الثانية في موسم 2019-20، وحينها ودع من دور المجموعات. فيما كانت نجاحاته في البطولة بالتتويج بطلًا مع إشبيلية، فياريال وأستون فيلا.