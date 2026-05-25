"الدوري الأمريكي سيكون لديه النجوم الخاصين به".. شكوك حول إمكانية لعب ميسي ورونالدو في المسابقة من جديد!
ميسي ورونالدو يرفعان الكؤوس في أمريكا والسعودية
قرر النجم الأرجنتيني ميسي السعي وراء الحلم الأمريكي في عام 2023 عندما انضم إلى فريق إنتر ميامي. وساعد أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، السير ديفيد بيكهام، بصفته شريكًا في ملكية فريق «الهيرونز»، في إتمام هذه الصفقة.
وقد شاهد بيكهام الفائز بثمانية ألقاب للكرة الذهبية يحقق المجد في كأس الدوريات، ودرع المشجعين، وكأس الدوري الأمريكي لكرة القدم في جنوب فلوريدا، حيث يواصل اللاعب الأكثر تكريمًا في التاريخ تعزيز سيرته الذاتية المذهلة.
وقد فعل رونالدو الشيء نفسه، حيث لا يزال المهاجم الخالد في قمة عطائه رغم بلوغه 41 عاماً. وقد احتفل للتو بالفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين مع فريق النصر، وسينضم إلى ميسي في كأس العالم 2026 - حيث سيقودان منتخبي البرتغال والأرجنتين على التوالي.
وبعد أن حصل أخيرًا على لقب كبير في الشرق الأوسط، أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان رونالدو - الذي لا يزال حريصًا على أن يصبح زميلًا لابنه كريستيانو جونيور - قد يغريه خوض تحدٍ جديد آخر.
ويعتبر بيكهام، بصفته أسطورة أخرى في مانشستر يونايتد يحمل الرقم 7، في وضع جيد لإبرام صفقة رائعة، حيث لم يسبق لميسي ورونالدو أن لعبوا في نفس الفريق من قبل، فهل يمكن أن يحدث ذلك قبل أن يتقاعد كلاهما؟
هل ينبغي أن يتعاون ميسي ورونالدو قبل اعتزالهما؟
وعند سؤاله عما إذا كان يود أن يرى قوى اثنين من أبطال الرياضة الخارقين تتحد، قال سينديروس، المدافع السابق في آرسنال - الذي لعب مع فريق هيوستن دينامو في نهاية مسيرته - لموقع GOAL خلال حديثه بالتعاون مع Spreadex Sports: «أعتقد أنهما اختارا مسارين مختلفين، كما هو واضح، حيث انتقل رونالدو إلى السعودية وميسي إلى الولايات المتحدة. ولا بأس إذا بقيا منفصلين.
أعتقد أنهما يقتربان الآن من المرحلة الأخيرة من مسيرتهما. سيكون من الرائع بالفعل رؤيتهما في كأس العالم. لا نعرف ما إذا كنا سنراهما في كأس عالم أخرى، لذا سيكون من الرائع للجميع رؤيتهما الآن".
هل يمكن للدوري الأمريكي أن يبدأ في إنتاج المزيد من النجوم المحليين؟
ساهم ميسي، خلال موسمين حاز فيهما على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، في رفع مكانة كرة القدم الأمريكية. ومن المتوقع أن يحذو حذوه المزيد من الأسماء الكبيرة في الانتقال إلى الولايات المتحدة، لكن هل سيتحول الاهتمام الجماعي في نهاية المطاف عن النجوم المستوردين إلى الأبطال الأجانب؟
أجاب سينديروس على هذا السؤال قائلاً: "إنهم يعملون بجد على هذا الأمر ويطورون الأكاديميات. كل نادٍ في الدوري الأمريكي لكرة القدم لديه الآن أكاديمية، وهم يعملون أكثر فأكثر للوصول إلى النخبة.
"إنهم بحاجة، بالطبع، إلى أمثال ميسي والنجوم الكبار لإضفاء هذا الجاذبية على الدوري والأسواق الكبيرة التي تحتاج إلى أن تكون نشطة، مثل ميامي ونيويورك ولوس أنجلوس. لكن الولايات المتحدة تتمتع بإمكانيات هائلة.
"كما نعلم، لديهم الموارد، ولديهم عدد سكان ضخم، والشيء الوحيد المطلوب حقًا هو خلق هذه الثقافة حتى يتمكن اللاعبون، مثل ميسي والنجوم الكبار، من التأثير على ذلك وخلق ثقافة كرة القدم هذه."
تمديد عقد ميسي يفتح الباب أمام انضمام رونالدو
سيبقى ميسي في الساحة لفترة طويلة قادمة، بعد أن وقع على تمديد عقده مع إنتر ميامي حتى عام 2028. وهو يواصل إعادة كتابة كتب التاريخ، وسيكون من بين اللاعبين الذين سيواصلون اللعب بعد بلوغهم سن الأربعين.
ويبقى أن نرى ما إذا كان رونالدو سيستكشف خيار مشاركة غرفة الملابس مع زميله في قائمة "أعظم اللاعبين في التاريخ" - خارج نطاق المباريات الاستعراضية المستقبلية - حيث تنقسم الآراء حول انتقال من شأنه أن يأسر خيال الجمهور العالمي.