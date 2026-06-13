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معتز الجمال

من الدرجة الخامسة إلى مواجهة نجوم العالم.. حارس هايتي يعيش حلم المونديال!

كأس العالم
فقرات ومقالات
خوسيه دوفرجيه
هايتي ضد إسكتلندا
هايتي
إسكتلندا

الحلم أصبح حقيقة..

يرتبط الحارس الهايتي جوسوي دوفيرجيه بعقد مع نادي كوزموس كوبلنتس، وفي هذا الصيف سيستبدل حراسة مرمى فريقه في دوري الدرجة الخامسة "أوبرليجا" بالوقوف على أكبر مسرح كروي في العالم. وهناك، يسعى لإثبات جدارته وسمعته الاستثنائية التي اكتسبها في الدرجات الدنيا.

سادت حالة من الإثارة الكبيرة في المجمع الرياضي بمدينة كوبلنتس. هل سيتواجد واحد منا بين كوكبة من النجوم الكبار؟ في البداية، بالكاد صدق لاعبو فريق كوزموس كوبلنتس هذا الأمر. لكن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة لجوسوي دوفيرجيه، حيث سيواجه في كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا نجوماً بحجم نيمار، وأشرف حكيمي، وفينيسيوس جونيور، بينما يتابعه زملاؤه في الفريق بحماس كبير من ألمانيا.

  • قصة تستحق أن تروى

    قال حارس مرمى منتخب هايتي: "كان البعض منهم أكثر سعادة وحماساً مني"، مشيراً إلى أن زملاءه في دوري الدرجة الخامسة بات لديهم الآن "قصة ليرووها: أنا ألعب مع هذا الفتى الذي سيشارك في كأس العالم".

    ودع دوفيرجيه مؤقتاً منافسات دوري "أوبرليجا" وخصوماً مثل إف كيه بيرمازنس، و إف في إنجرس 07، و إف في 1920 دودنهوفن، لتنتظره الآن مواجهات ضد منتخبات عالمية، وأفضل لاعبي العالم، والمسرح المونديالي الأبرز على الإطلاق.

    وفي ليلة الأحد، تستهل هايتي مشوارها بمواجهة اسكتلندا في أول مشاركة لها في نهائيات كأس العالم منذ عام 1974، وسيكون دوفيرجيه في قلب الحدث. يُصنف الحارس كخيار ثالث في مركزه، وشارك في مباراة واحدة خلال التصفيات، لكنه يعتبر مجرد التواجد هناك "أمراً لا يصدق ببساطة"، موضحاً بعينين لامعتين: "أن أكون جزءاً من هذا الفريق هو امتياز بحد ذاته".

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  • صائد ركلات الجزاء

    ففي النهاية، تتبع المواجهة الافتتاحية في المجموعة الثالثة قمم كروية كبرى ضد البرازيل، صاحبة الرقم القياسي في التتويج بالبطولة، والمغرب، بطل إفريقيا. وهي مباريات ستضعه وجهاً لوجه أمام لاعبين لم يكن دوفيرجيه يعرفهم سوى عبر شاشة التلفاز. وكل هذا بفضل نادي كوزموس كوبلنتس، الذي يصفه الحارس بأنه "أكبر ضربة حظ له في الوقت الحالي". فقد تمكن من شق طريقه للعودة إلى المنتخب الوطني "هنا في ألمانيا، مع كوزموس".

    آخر مرة لامست فيها قدما دوفيرجيه -المولود في مونتريال الكندية لأبوين هايتيين- رمال وطنه الكاريبي الذي تعصف به الأزمات كانت في عام 2021، قبل أن تغرق البلاد في المعاناة والفساد إثر الكوارث الطبيعية، وقبل أن تفتك العصابات وأعمال العنف بشكل متزايد بأفقر شعوب القارة الأمريكية.

    والآن، يسعى دوفيرجيه رفقة زملائه في الفريق لتقديم لحظات من الفرح وتخفيف وطأة الأوقات الصعبة: "كل شيء وارد. لقد شهدنا مفاجآت من قبل، وفي هذه النسخة من كأس العالم سيكون هناك الكثير منها". إحداث مفاجأة مدوية هو أيضاً هدف دوفيرجيه المعلن، فهو يحمل معه دافعاً خاصاً جداً إلى البطولة: يريد إحياء سمعته كـ "صائد لركلات الجزاء". حلم دوفيرجيه الأكبر هو أن يتحول إلى بطل في ركلات الترجيح ضد نجوم العالم. وحينها، سيكون لدى زملائه في كوبلنتس قصة رائعة أخرى ليرووها.

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إسكتلندا
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