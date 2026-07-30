الدرع الخيرية 2026: موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في إنجلترا، وتمثل فرصة لرؤية "بروفة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لمواجهة حاسمة بين الفريقين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في الدرع الخيرية 2026 والقنوات الناقلة.