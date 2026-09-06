الدرس الأول من "العجوز" أوباميانج لكيليان مبابي: 13 لقطة تكفي لغزو الليجا .. ولا تأمن غدر مورينيو

عشاق كرة القدم الحقيقيون، يدركون أن قيمة المهاجم المثالي لا تُقاس بما يتقاضاه من أرقام فلكية أو بما يحيطه من صخب إعلامي وشعبية، بل بتلك اللحظة الحاسمة التي تهتز فيها الشباك، ومع بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني، فرضت إحصائية رقمية مثيرة مقارنة استثنائية بين اسمين؛ أحدهما يخوض خريف مسيرته الكروية، والآخر يُفترض أنه يعيش ذروة مجده الهجومي.

وإذا نظرت بصورة مجردة إلى الجابوني بيير إيميريك أوباميانج والفرنسي كيليان مبابي، مع الأسابيع الأولى من موسم 2026-2027، فالنتيجة الرقمية تقول إن كليهما يملك 4 أهداف في رصيده بالليجا مع مرور 4 جولات، لكن التفاصيل الخلفية تروي قصة مختلفة تمامًا عن الفاعلية والنجاعة أمام المرمى.

وفي السطور التالية يطرح "جول" مقارنة مبدئية بين الجابوني والفرنسي، قد تتغير تمامًا مع تقدم عمر المسابقة، لكنها تعطي أيضًا مؤشرًا واضحًا حول شكل منافسة من نوع خاص بين مهاجمين من العيار الثقيل.