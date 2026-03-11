الدرجة الثانية، رسميًا: شبيني وبوسيو يضمنان بقائهما في إمبولي وفينيسيا

في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية، تم الإعلان عن تجديد عقود لاعبين مهمين: المهاجم ستيفن شبيني مع إمبولي واللاعب الوسط جانلوكا بوسيو مع فينيسيا.

وفيما يلي تصريحات الأخير: "أنا سعيد جدًا بتجديد عقدي وبإمكانية مواصلة مسيرتي مع فينيسيا. لقد شعرت بالترحيب هنا منذ اليوم الأول، وأصبح ارتداء قميص هذا النادي أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لي. هذا التجديد يعني الكثير لي، وأود أن أشكر المدير أنتونيلي والنادي بأكمله على الثقة التي يواصلون إظهارها لي. كما أتوجه بشكر خاص إلى جماهيرنا. منذ وصولي، لطالما أظهروا لي دعمهم ومحبتهم، وهذا أمر مهم جدًا بالنسبة لنا نحن اللاعبين. أنا سعيد بمواصلة هذا المسار معهم وبعيش المزيد من المشاعر مع هذه الألوان".