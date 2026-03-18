"نظام وقلب" الخلود يقلبان الموازين بكبرى مفاجآت كأس الملك .. عندما تتحول كلمة "الأفضل" إلى لعنة في الاتحاد وتصبح مشاعر الجماهير لُعبة!

فريق في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026 يصل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وعلى حساب بطل النسخة الماضية .. نعم! هذه هي مفاجآت الكأس الغالية.

الخلود أطاح يوم الأربعاء، بالاتحاد من كأس الملك، منتصرًا بفضل ركلات الترجيح (5-4)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)، ليصل للنهائي لأول مرة في تاريخه.

الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل موسى ديابي للاتحاد أولًا في الدقيقة 40، فيما أدرك عبدالعزيز العليوة التعادل للخلود في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وفي الأشواط الإضافية، فرض التعادل نفسه مرة أخرى، حيث تقدم العميد أولًا بهدف ستيفن بيرجفاين في الدقيقة 96، قبل أن يعيد آدم بيري الخلود للمباراة بهدف في الدقيقة 111، لتقول ركلات الجزاء الترجيحية كلمتها في الأخير، وتمنح بطاقة التأهل للخلود الذي سيواجه الهلال في النهائي.

وللتعمق أكثر في تفاصيل مواجهة الاتحاد والخلود، دعونا نستطرد في السطور التالية..