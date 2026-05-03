يتشوق بن هاربورج؛ رجل الأعمال الأمريكي رئيس نادي الخلود، لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، لذا بدأ فعاليات المباراة قبل حتى الكشف عن موعدها بشكل رسمي.
الخلود يعرض التنازل عن حقه .. بن هاربورج يطرح استفتاءً غريبًا بشأن نهائي كأس الملك أمام الهلال
جدل موعد نهائي كأس الملك
الخلود كان قد حقق مفاجأة تاريخية بإقصاء الاتحاد من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ليتأهل لأول مرة في تاريخه للنهائي.
ومن المقرر أن يلتقي الخلود بالهلال في النهائي، لكن حتى الآن لم يكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا عن موعد المباراة.
بعض الاجتهادات الصحفية تزعم أن الموعد هو الثامن من مايو الجاري إلا أن أي من المسؤولين لم يتحدث في هذا الشأن من قريب أو بعيد.
استفتاء بن هاربورج
بعيدًا عن الموعد، قرر رئيس نادي الخلود بن هاربورج طرح استفتاء جماهيري خاص بتذاكر نهائي كأس الملك أمام الهلال، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".
الاستفتاء يتعلق بنسبة كل فريق من مدرجات الاستاد، حيث يعرض إمكانية التنازل "بشكل كامل" عن نسبة فريقه في الحضور الجماهيري، إن أجمعت الأغلبية على هذا الرأي.
وكتب بن هاربورج عبر حسابه: "وصلتني رسائل كثيرة بخصوص نسبة توزيع المقاعد لنهائي كأس الملك القادم، تطالبني بمنح النسبة المخصصة لنا لجماهير نادي الهلال. هذه بطولة تحمل اسمًا غاليًا علينا جميعًا، وأنا أحب السعودية وأتطلع دائمًا لرؤية ملاعبها ممتلئة، لذا سأوافق على النتيجة التي سيقع عليها الاختيار في التصويت".
مع طرحه لخيارين فقط؛ "عط الهلال النسبة كاملة، لا تعطيهم وأنا بحضر للخلود".
لوائح كأس الملك
بحسب اللائحة التنظيمية لكأس خادم الحرمين الشريفين فإن المباراة النهائية لها تعامل خاص بالنسبة للحضور الجماهيري، إذ تكون النسبة 50% لكل فريق.
لكن تسمح اللوائح لطرفي النهائي بالاتفاق على نسبة معينة تختلف عن الـ50%.
أما حال عدم نفاد تذاكر أي من الطرفين قبل 24 ساعة من بداية المباراة النهائية، فيحق للاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المدرجات للحجز للطرف الآخر، كما يحق للاتحاد بيع تذاكر المباراة والحصول على العائد كاملًا من بيعها، على أن يُعطى كل نادٍ في هذه الحالة 11 تذكرة منصة ذهبية، و50 تذكرة موحدة.
- AFP
متى آخر مرة حقق الهلال الكأس الغالية؟
كما ذكرنا سلفًا، هذا الموسم يشهد التأهل الأول في تاريخ الخلود للنهائي، أما الهلال فلم يحقق لقب كأس الملك منذ عام 2024، بينما في رصيده تسعة ألقاب، بحسب معايير لجنة توثيق تاريخ بطولات الكرة السعودية.