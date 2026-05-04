Goal.com
مباشر
Predrag Rajkovic Ittihad GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

الصربي يعاند أمام الخلود وجمهور الاتحاد ينقسم .. إلى بريدراج رايكوفيتش "تعلم من نجم الأهلي أصول التعامل مع المدرجات"!

فقرات ومقالات
بريدراغ رايكوفيتش
الاتحاد ضد الخلود
الاتحاد
الخلود
دوري روشن السعودي
الزمالك ضد الأهلي
الزمالك
الأهلي
الدوري المصري الممتاز
أشرف بنشرقي

ظاهرة سيئة يجب الحد منها، ولكن!

مرة أخرى في غضون شهر ونصف تقريبًا، يُعطل الخلود مشوار الاتحاد في الموسم الجاري من دوري روشن السعودي 2025-2026، فكما أطاح به من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ها هو يعيق طريقه نحو التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة!

يوم الإثنين، تعثر العميد في نتيجة التعادل السلبي دون أهداف أمام الخلود؛ صاحب المركز الـ14 بـ31 نقطة، ضمن الجولة الـ31 من دوري روشن، ليقبع النمور في المركز السادس برصيد 49 نقطة متأخرين عن التعاون؛ صاحب المركز الخامس، بثلاث نقاط، وإن كان الفريق الجداوي قد خاض مباراة أقل.

هذه النتيجة تأتي بعدما تعادل الفريقان في مارس الماضي (2-2)، في نصف نهائي كأس الملك، قبل أن تمنح ركلات الترجيح بطاقة التأهل للخلود منتصرًا بنتيجة 5-4.

وبين هذه المباراة وتلك، لا جديد يُذكر ولا قديم يُعاد من الناحية الفنية للاتحاد، فموسم 2025-2026 للنسيان لكتيبة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بالكامل.

لكن المختلف كان ما فعله الصربي بريدراج رايكوفيتش؛ حارس مرمى الاتحاد، مع جماهير ناديه..

  • رايكوفيتش يرفض الصلح مع جمهور الاتحاد

    في 14 من أبريل الماضي، نشبت مشادة كلامية، وصلت لحد الاعتداء بين رايكوفيتش وجمهور الاتحاد، بعدما ودع العميد دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، مهزومًا أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف، في ربع النهائي.

    حينها سب جمهور العميد اللاعبين، وبينما فضل الكثيرون الصمت، قرر الحارس الصربي الرد، ملقيًا زجاجة مياه وقفازاته على الجماهير حول النفق المؤدي لغرف خلع الملابس، مع توجيهات إشارات لا أخلاقية لهم.

    هذا الموقف ليس بجديد على الملاعب، فأحيانًا يفقد اللاعبون شعورهم أمام الغضب الجماهيري، لكنهم سرعان ما يعودون لصوابهم ويتصالحون بطريقة ما مع جماهيرهم إلا أن رايكوفيتش رفض سلك هذا الطريق..

    الصحفي الاتحادي منار شاهين، نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فيديو لصاحب الـ30 عامًا قبل مواجهة الخلود، أمس الإثنين، مؤكدًا أنه لم يوجه التحية للجماهير في المدرجات، تعبيرًا عن غضبه من الأحداث الأخيرة.


    ولم يوضح شاهين ما إذا الصربي قد اتخذ هذا الموقف رغم تحية الجمهور له، كما هو معتاد قبيل المباريات بالتزامن مع نزول اللاعبين لإجراء عمليات الإحماء، أم أن الصمت كان من الجانبين، ولم يحيي أي منهما الآخر.


    • إعلان

  • انقسام جمهور الاتحاد

    أما عن رد فعل جمهور الاتحاد على منصة "إكس"، فقد انقسم بين مؤيد ومعارض لموقف رايكوفيتش؛ بعضهم يطالب برحيله بنهاية الموسم الآخر، والبعض الآخر يرى أن من حقه الغضب طالما سبه الحضور في المدرجات.

    على سبيل المثال لا الحصر، كتب أحد الغاضبين: "رايكوفيتش ما راح اعتذر للجمهور ولا حياهم قبل الشوط الأول، هيا لا أشوف أحد يطالب ببقاءه مع الاتحاد بنهاية الموسم  فوق إن مستواه متراجع وسيئ جدًا مع النادي ومنتخبه فوقها أخلاقه السيئة والقذرة!!".

    وعلق آخر في السياق نفسه: "نهاية الموسم أيش، المفروض من مباراة التعاون ما يطب الملعب، ولا عشانه أجنبي ما تقدر عليه".


    أما الفئة المساندة للحارس الصربي، فجاء من ضمن تعليقاتها: "ترا اللاعب بشر برضو .. يحس زينا، المندسين داخل جمهور الاتحاد وظيفتهم تدمير العلاقة بين اللاعبين والمدرج كما يدمره آخرون من الداخل وغرفة الملابس، ولكن الله يسمع ويرى ولسوف ينتقم من كل من تسبب في هذا الدمار.. اللهم عجّل".

    وأضاف مشجع آخر: "ليه يعتذر بالعكس المفروض الجمهور اللي يعتذر على سذاجته وقلت حياه، يسب اللاعب وينتظر منه بعتذر جديدة هذي لو أحد سبك بترضى وبتعتذر للي سبك؟".

  • ليتعلم الصربي من نجم الأهلي

    إن كنت من الفئة المؤيدة لموقف رايكوفيتش تجاه جمهور الاتحاد، وإن حتى تغاضينا عن شهادة المصور عبدالإله المحارب الذي أكد أن الحارس هو من بدأ باستفزاز الحضور في مواجهة ماتشيدا، فإليك الدرس من الدوري المصري..

    قبل أسبوع تقريبًا، انهال جمهور الأهلي المصري بالسباب والشتائم على لاعبيهم بعد الهزيمة أمام بيراميدز (3-0)، في الجولة الرابعة من مرحلة البطل.

    ما دفع الجمهور الأحمر لهذا التصرف وقتها هي نفس الحالة التي يمر بها الاتحاد في الموسم الجاري، حيث وداع البطولات المحلية والإفريقية الواحدة تلو الآخرى، في موسم صفري للشياطين الحمر.

    لكن الموقف تبدل بعدها بأيام قليلة، فخلال مواجهة الزمالك، في الجولة الخامسة من مرحلة البطل بالدوري المصري، التي أقيمت في الأول من مايو الجاري، بادر اللاعب المغربي أشرف بنشرقي بالتوجه لمدرجات الجماهير للاعتذار عقب إحراز الهدف الأول في الديربي.

    هل بنشرقي لم يحفظ كرامته بهذا الموقف؟ .. القصة وما بها أن هذا اللاعب – وهو أجنبي كرايكوفيتش – يقدر تمامًا دعم الجماهير له ولزملائه في مختلف المناسبات، الجمهور الذي يدفع من جيبه ولا يريد سوى التتويج بالبطولات فقط أملًا في الفرح لساعات، بينما يحصد النجوم الملايين.

    نحن هنا لا نؤيد سب الجماهير للاعبين، بل هي ظاهرة في ملاعب كرة القدم في العالم أجمع يجب الحد منها، لكن في الوقت ذاته، على النجوم أن يبادروا بالصلح مع الجماهير بمختلف الطرق ومنها تقديم الاعتذارات في المواقف الصعبة .. فهؤلاء من يساندون دون أي مقابل.

  • لوم كونسيساو لرايكوفيتش

    أما عن الآراء من داخل الاتحاد، فالبرتغالي سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني للاتحاد، عارض موقف الحارس الصربي تجاه الجماهير في تعليقه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مواجهة الخلود، وإن كان في الوقت نفسه قد عارض موقف الجماهير بداعي أن اللاعبين يكونون أكثر غضبًا في أوقات الهزائم.

    الصحفيون سألوا كونسيساو عن عدم معاقبة الحارس عقب واقعة ماتشيدا وإشراكه أساسيًا أمام الخلود، ليرد بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط": "بغض النظر هل الجمهور على حق أو خلافه، لو شاهدنا مجريات تلك المباراة (ماتشيدا) كنا نستحق الانتصار والوصول إلى النهائي ولا أريد الحديث أكثر عما حدث، واللاعبين بشكل عام سيكونوا حزينين أكثر من الجمهور، والجمهور في هذه الحالة سيتخذ تصرفات تجاه المدرب أو اللاعب أو أي شيء في النادي".

    وأضاف: "عندما كنت لاعبًا كنت أقوم «بلا فخر» بتصرفات أقوى تجاه الجمهور، ويجب دائما أن نحترم الجمهور، ورسالتي للجماهير من الاستحالة أن يكونوا حزينين أكثر من اللاعبين بعد هذه المباريات والسيناريو الذي حدث كنا بحاجة للانتصار بأي شكل، وردة الفعل العكسية من المشجع أحيانًا اللاعب لا يستطيع ضبط نفسه، جميعنا نمثل النادي وجميعنا يجب أن يضحي ونحترم بعضنا البعض".