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علي رفعت

الخطة "باء" أمام الأردن.. الجزائر على طريقة الكبار تتجاوز نكبة الأرجنتين وتستغل فرصة الحلم الأمريكي

فقرات ومقالات
الأردن ضد الجزائر
الأردن
الجزائر
كأس العالم

الحظوظ الجزائرية قائمة بثلاث نقاط من فم الأسد!

شهد ملعب ليفايس ستاديوم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، فصلاً جديدًا من فصول الإثارة الكروية العربية في المونديال. 

دخل المنتخب الجزائري مواجهته التاريخية أمام شقيقه الأردني لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة لكأس العالم 2026، وهو يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً من الضغوط والصدمات.

إذ تجرع محاربو الصحراء في الجولة الافتتاحية مرارة هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في الوقت الذي سقط فيه النشامى أمام النمسا بثلاثية لهدف. 

كانت المباراة بمثابة عنق زجاجة، ومواجهة لإحياء الأمل أو إعلان الانهيار المبكر تحت أضواء بلاد العم سام.


  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    شبح الأرجنتين

    لم تكن البداية سهلة على الإطلاق، فشبح الثلاثية الأرجنتينية بدا مسيطرًا على الأداء الذهني للاعبي الجزائر في شوط المباراة الأول، حيث افتقر الفريق للسيولة الهجومية المعتادة، وسط معضلة تكتيكية واضحة تمثلت في عزل الجناح المخضرم رياض محرز وقراءة تحركاته بدقة من قِبل المنظومة الدفاعية الأردنية.

    ومع تأخر الجزائر في النتيجة، ظن الكثيرون أن المحاربين في طريقهم لتوديع الحلم الأمريكي مبكرًا. غير أن المنعطف الحقيقي للمباراة جاء ليثبت أن المنتخبات الكبيرة هي التي تتقن وضع الخطة "أ" و"ب" و"ج" حتى تصل لمبتغاها.


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  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الركلات الثابتة.. طوق النجاة التكتيكي

    على طريقة الكبار، لجأ الجهاز الفني للمنتخب الجزائري إلى تفعيل الخطة "باء" لمواجهة العجز الهجومي واختراق الحصون الأردنية المغلقة. 

    في المواعيد الكبرى المعقدة، تتحول الكرات الثابتة من مجرد تفصيلة في اللعب إلى سلاح دمار شامل قادر على حسم مصير مجموعات كاملة.

    ومن خلال ركلتين ركنيتين نُفذتا بدقة متناهية واستغلال ذكي للكرات العرضية، نجح محاربو الصحراء في قلب الطاولة وهز الشباك الأردنية بهدفي الفوز. 

    هذا الاعتماد التكتيكي الصارم على الضربات الثابتة كشف عن مرونة عالية، وعوض بوضوح غياب الحلول الفردية في اللعب المفتوح والهجوم التقليدي الذي شله التنظيم الدفاعي للنشامى.


  • Jordan v Algeria(C)Getty Images

    الشخصية المونديالية وإدارة الأعصاب

    إلى جانب التفوق التكتيكي بالخطط البديلة، كان العامل النفسي هو الفيصل في هذه الملحمة العربية الخالصة. 

    تتسم مباريات الديربي العربي في البطولات الدولية بشحنة عصبية مضاعفة وضغوط جماهيرية وإعلامية هائلة. 

    ورغم التأخر والمردود المخيب في الشوط الأول، أظهر لاعبو الجزائر ثباتًا انفعاليًا مذهلاً، فلم ينزلق الفريق نحو التوتر أو التفكك، بل احتفظوا بهدوئهم الذهني الذي أثمر عن لدغات قاتلة في الدقائق الأخيرة. 

    هذه الشخصية المونديالية الممتدة عبر أجيال الكرة الجزائرية هي ذاتها التي افتقر إليها المنتخب الأردني في الأمتار الأخيرة من اللقاء، حيث تسببت قلة الخبرة في مثل هذه المواعيد المصيرية في تشتيت التركيز واستقبال الأهداف.


  • Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بيت القصيد


    بيت القصيد في حسابات المجموعة العاشرة يتجاوز مجرد حسابات الفوز المباشر على النمسا في المعركة الأخيرة بدالاس، فالنظام المونديالي الجديد الذي يفتح الأبواب لأفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث يمنح محاربي الصحراء أريحية تكتيكية ونفسية هائلة. 

    فالجزائر الآن باتت تملك بين يديها فرصة الحلم الأمريكي، حيث يمكن للتعادل أمام النمسا، أو حتى الخسارة الحسابية بفارق قليل من الأاهداف أن تؤمن للفريق بطاقة عبور شرعية نحو دور الـ32 مستفيدة من نقاط الأردن الثلاث وفارق الأهداف.

    هذا السيناريو يفرض على كتيبة بيتكوفيتش اللعب بهدوء وثقة، واستغلال مرونة اللوائح لتجنب الاندفاع غير المحسوب والعبور بأمان نحو الأدوار الإقصائية.


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