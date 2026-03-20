الخصم اللدود بالذات هو من سيستفيد مالياً! انتقال سعيد الملا سيؤدي إلى تدفق أموال هائل

ووفقًا لصحيفة «كولنر شتاتسانزيغر»، فإن نادي تشيلسي، إلى جانب برايتون، يبدي اهتمامًا كبيرًا بـ«المالا»، الذي انفصل مؤخرًا عن وكيل أعماله ويقوم الآن أفراد عائلته بتمثيله. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن «البلوز» لن يوقعوا على الأرجح مع شقيقه مالك، وهو ما يُعتبر عاملاً حاسماً في قرار اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بشأن مستقبله. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنافسة في النادي اللندني الكبير أكثر حدة، مما دفع العديد من المواهب إلى الانتقال على سبيل الإعارة في الماضي، وعلى رأسهم إلى النادي الشريك راسينغ ستراسبورغ.

يمثل المالا هذا الموسم نوعًا من ضمان الحياة لفريق كولونيا. على الرغم من أن المدرب لوكاس كواسنيوك غالبًا ما كان يضعه كبديل، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا فقط سجل تسعة أهداف وأربع تمريرات حاسمة في الدوري الألماني. لا يوجد لاعب محترف في نادي كولونيا سجل مشاركات في الأهداف أكثر منه.

في غلادباخ، لم يتمكن "المالا" من فرض نفسه، بل تم استبعاده في عام 2021، قبل أن ينتقل إلى "الديوك" عبر ميربوش وفيكتوريا كولونيا. "كان سعيد صغيرًا جدًا في ذلك الوقت، وبالتالي كان أقل شأناً من منافسيه من الناحية البدنية ولم يكن قادراً على المنافسة على هذا المستوى. بعض اللاعبين يحتاجون ببساطة إلى مزيد من الوقت لتطورهم"، قال مدربه السابق في فريق تحت 15 سنة سفين شوشاردت في هذا الصدد لصحيفة بيلد في نوفمبر. يوم السبت سيقام الديربي رقم 100 في الدوري الألماني بين الفريقين المتنافسين.