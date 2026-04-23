"الحيوانات لا تفعل ذلك!" .. طباخ رونالدو السابق يكشف السر وراء مقاطعة نجم النصر للحليب
السبب وراء قاعدة عدم تناول الحليب
وفقًا لباروني، يرى رونالدو أن تناول البالغين للحليب أمر خاطئ جوهريًا، لذا يتجنبه تمامًا ويفضل بدائل منتجات الألبان.
وفي حديثه إلى موقع Covers.com حول الأسباب المنطقية وراء ذلك، أوضح باروني قائلاً: "لا حليب. البشر هم الحيوانات الوحيدة التي تشرب حليب حيوانات أخرى. لا يوجد حيوان آخر يشرب الحليب بعد ثلاثة أشهر. العجول لا تشرب الحليب بعد عمر ثلاثة أشهر. الحيوانات لا تشرب حليب حيوانات أخرى. هذا الأمر غير موجود في الطبيعة. البشر فقط هم من يستمرون في شرب الحليب حتى سن 30 و40 و50 و60 عامًا، وفي رأيي هذا خطأ. نحن نرضع من أمهاتنا، مثل الكلاب والذئاب والأبقار والحمير. هذا أمر طبيعي. بعد مرحلة الرضاعة، هذا الأمر غير طبيعي. إنه ضد الطبيعة."
نظرة على النظام الغذائي اليومي لرونالدو
يتبع المهاجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد نظامًا غذائيًا صارمًا يركز على البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، مع الاستغناء التام عن السكريات المكررة. وقد صُممت كل وجبة لتوفير أقصى قدر من الطاقة دون اللجوء إلى المعالجة المكثفة التي تتسم بها الأنظمة الغذائية الحديثة.
وقد فصّل بارون روتينه اليومي قائلاً: "نظام كريستيانو رونالدو الغذائي متوازن. فهو يأكل القليل من كل شيء، لكنها دائماً أطعمة صحية. يبدأ يومه بتناول وجبة إفطار تتكون من أفوكادو مع القهوة والبيض، دون أي سكر. لا سكر على الإطلاق. قد يتكون الغداء من الدجاج والسمك والخضروات دائمًا. إذا احتاج إلى الكربوهيدرات، فإنه يحصل عليها من الخضروات، لذلك لا يحتاج إلى أي شيء مصنوع من الدقيق. لا شيء مثل المعكرونة والخبز وأنواع الطعام الأخرى. في المساء، يتناول أطعمة خفيفة، عادةً ما تكون سمكًا أو لحمًا على شكل فيليه. وتكون دائمًا مصحوبة بالخضروات."
رونالدو ضد هالاند: الجدل حول لحوم الأعضاء
ومن المثير للاهتمام أنه في حين يختلف رونالدو مع نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند حول موضوع الحليب - حيث يشتهر النرويجي بالترويج لفوائد الحليب الخام - إلا أنهما يتفقان عندما يتعلق الأمر بـ"الأطعمة الخارقة" مثل لحوم الأعضاء الداخلية. وكشف باروني أن رونالدو من محبي الكبد، الذي يحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد.
وعلق بارون على المقارنة بين المهاجمين: "أوافق على [نظام إيرلينج هالاند الغذائي] بتناول الأعضاء. الكبد والقلب والدماغ كلها أطعمة صحية. إنها أطعمة فائقة. كريستيانو كان يحب الكبد أيضًا. أنا أحبه. إنه غني جدًا بالحديد، وهو مهم في النظام الغذائي، لذا بالنسبة للأعضاء، أوافق، لكن ليس بالنسبة للحليب."
الاستمرارية من خلال التعافي والانضباط
النظام الغذائي ليس سوى ركيزة واحدة من ركائز نظام تدريب المهاجم الأسطوري. وللحفاظ على لياقته البدنية مع فريق «النصر» والمنتخب البرتغالي، يستخدم رونالدو أحدث التقنيات، بما في ذلك غرف العلاج بالتبريد والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، لتسريع عملية التعافي بين المباريات.
وقد كان اهتمامه بالصحة معروفاً للجميع منذ سنوات، ولعل أشهر مثال على ذلك هو إزالة زجاجات الكوكا كولا من مؤتمر صحفي خلال بطولة يورو 2020. ومع اقتراب كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فإن هذه العادات الصارمة هي ما يسمح لهذا اللاعب المخضرم بمواصلة قيادة منتخب بلاده حتى بعد بلوغه الأربعينيات من عمره.