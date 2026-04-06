أضيف اسم جون مارتين، لاعب ريال سوسيداد، إلى قائمة المرشحين الذين يثيرون اهتمام ريال مدريد في مركز قلب الدفاع، وفقًا لما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية.
الحل في سوسييداد .. ريال مدريد يحدد معوض ألابا وروديجر
ماذا قيل؟
يقال إن «البلانكوس» قد وضعوا اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا نصب أعينهم، لأنه من شأنه أن يوفر الاستقرار الفوري، فضلاً عن أنه يتمتع بإمكانيات طويلة الأمد.
ومع ذلك، فإن ريال مدريد ليس بأي حال من الأحوال النادي الوحيد الذي يسعى للتعاقد مع مارتين. ويُقال إن هناك اهتمامًا به خارج حدود البلاد أيضًا. لكن التقرير لم يذكر أسماء أندية محددة.
يُعتبر مارتين موهبة كبيرة للغاية: فهو قوي في الكرات الرأسية ولا يزال قادراً على التطور. إلى جانب استقراره الدفاعي، يشكل خطراً في المواقف الثابتة.
يعد مارتين لاعباً أساسياً بلا منازع في ريال سوسيداد، وقد خاض 25 مباراة رسمية في جميع المسابقات هذا الموسم. يمتد عقده مع النادي الباسكي حتى عام 2031. كما أنه لاعب في منتخب إسبانيا تحت 21 عاماً، حيث شارك في أربع مباريات دولية.
ريال مدريد يواجه خطر رحيل اثنين من مدافعيه المركزيين في الصيف
صحيح أن ريال مدريد يتمتع بتشكيلة قوية في خط الدفاع الداخلي، حيث يضم بين أمور أخرى أنطونيو روديجر وإيدر ميليتاو ودين هويسن وراؤول أسينسيو وديفيد ألابا. إلا أن هذا المركز بالذات معرض للإصابات بشكل كبير في فريق المدرب ألفارو أربيلوا: فقد غاب ميليتاو وروديجر وألابا عن أجزاء كبيرة من الموسم الحالي بسبب الإصابات. كما قد يغادر روديجر وألابا الفريق في الصيف بسبب انتهاء عقودهما.
لا يزال إبراهيما كوناتي (ليفربول) مرشحاً قوياً للعب في مركز قلب الدفاع. وفي الماضي، تم التفاوض أيضاً مع ويليام ساليبا (أرسنال)، ودايوت أوبامكانو (بايرن ميونيخ)، ونيكو شلوتربك (بوروسيا دورتموند).
جون مارتن: الإحصائيات في موسم 2025/26
- المباريات: 25
- أهداف: 1
- تمريرات حاسمة: 0
- دقائق اللعب: 2191