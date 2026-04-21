الحل في الصغار.. كيف يستفيد كبار الملكي من تتويج شباب ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟

فاز فريق ريال مدريد للشباب بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على فريق كلوب بروج البلجيكي في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة لوزان السويسرية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث سجل للملكي ياكوبو أورتيجا في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل الفريق البلجيكي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

واتجهت المواجهة مباشرة إلى ركلات الترجيح التي حسمها لاعبو ريال مدريد بنتيجة 4-2، ليؤكدوا جودة العمل في أكاديمية النادي وقدرتهم على المنافسة بقوة في المحافل القارية الكبرى.

ويفتح هذا الانتصار الباب أمام تساؤلات فنية حول كيفية استغلال هذه المواهب لدعم الفريق الأول، خاصة في ظل قرب الخروج رسميًا من الموسم الثاني على التوالي بصفر بطولات.



