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mbappe gilGetty Images
علي رفعت

الحكومة تبرأت منها وماكرون دعم كيليان.. النائبة الباراجوانية الجدلية: مبابي عنصري وسأقاضيه!

كيليان مبابي
باراجواي ضد فرنسا
باراجواي
فرنسا
كأس العالم

أزمة سياسية تشتعل بين باراجواي وفرنسا بسبب كيليان مبابي.

تحولت تداعيات مباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026 إلى أزمة سياسية ودبلوماسية كبرى تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصل إلى البرلمان اللاتيني وقصر الإليزيه في باريس. 

وجاء هذا الاشتعال عقب نشر السيناتورة الباراجوانية سيليستي أماريا خطابًا مفتوحًا شديد اللهجة وجهته لقائد الديوك كيليان مبابي، مطالبة إياه بالاعتذار الرسمي والعلني مع التهديد بمقاضاته دوليًا بتهمة ممارسة العنف الجندري والسياسي ضدها، بحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية.

ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة معلنًا دعمه المطلق لمبابي في وجه الهجمات العنصرية.


  • أماريا تتهم مبابي بالعنف الجندري والسياسي ضد المرأة


    جاء رد فعل السيناتورة اللاتينية غاضبًا عقب خروج مبابي في تصريحات وصفها فيها بأنها امرأة حقيرة لا تستحق منصبها الإداري.

    وتوجهت أماريا في خطابها المفتوح لمبابي قائلة: "أنت لا تعرفني، ليس لديك أي فكرة عن هويتي، ولا تملك أي حق للقول بأنني امرأة حقيرة ولا أستحق المنصب الذي أشغله، أنا سيناتورة للأمة الباراجوانية، ومنتخبة عبر صناديق الاقتراع".

    وأضافت منددة بسلوكه اللفظي: "من أنت لتحاول إهانتي أو احتقاري وأنت لا تعرفني أصلاً؟ هذا عنف جندري نقي وبسيط، وعنف سياسي ضد امرأة وصلت إلى منصبها عبر التصويت الشعبي لأبناء شعبها".

    وعن المسار القانوني الذي تنوي اتخاذه ضد النجم الفرنسي قالت: "اعتذر لي، واحترم بلدك وقدم اعتذارًا، وإلا فإنني قد أبدأ إجراءات قانونية وقضائية ضدك بتهمة ممارسة العنف القائم على النوع الاجتماعي".


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  • السيناتورة تبرر هجومها بغطرسته وإهانته لمنتخب بلادها


    أوضحت البرلمانية اللاتينية أنها لا تحمل أي عداء تجاه دولة فرنسا بل إن أزمتها تنحصر تمامًا مع تصرفات مبابي المتعجرفة. 

    وعن كواليس غضبها قالت: "لقد غضبت بشدة من غطرستك واحتقارك حتى قبل بداية اللقاء، عندما قلت: إذا كان علينا أن نضع أيدينا في القذارة فسنفعل، نحن لسنا أغبياء، وفهمنا تمامًا أنك تقصد بكلامك المنتخب الباراجواني والتشكيلة بأكملها".

    وعن رفضه مصافحة حارس المرمى أورلاندو جيل عقب نهاية اللقاء قالت: "لقد تجاهلت مصافحة حارس مرمانا، هذا أمر غير مقبول، المصافحة بين المنافسين هي أنبل لفتة في الهزيمة وفي النصر، وأنت رفضت مصافحة يده وصرخت بالفوز في وجهه مباشرة، هذا تصرف غير مقبول".


  • ماكرون يدخل خط الأزمة وباراجواي تتبرأ من برلمانيتها

    أخذ الصراع الكروي أبعادًا دولية عقب نشر رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون رسالة تضامن لدعم النجم الأول لبلاده، حيث قال ماكرون: "هدف آخر لكيليان مبابي، ضد العنصرية هذه المرة، كل دعمي له، عندما تدنس الكلمات، ترد قيمنا بالكرامة والاحترام والأخوة". 

    وتزامن هذا الدعم الرئاسي مع تحرك رسمي من وزارة الخارجية في باراجواي للنأي بنفسها عن تصريحات أماريا، وجاء في بيان رسمي: "التصريحات التي أدلت بها السيناتورة سيليست أماريا والموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي تتنافى تمامًا مع القيم والمبادئ التي تعلي من شأن التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، وهي لا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية باراجواي أو شعبها".


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  • نتائج كأس العالم

    تأتي هذه الحرب الكلامية والدبلوماسية المشتعلة عقب فوز فرنسا الصعب على باراجواي بهدف نظيف سجله مبابي من ركلة جزاء في دور الستة عشر. 

    وتأهلت فرنسا لتواجه منتخب المغرب في دور ربع النهائي يوم الخميس المقبل في بوسطن.

    وشهدت البطولة ليلة أمس مواجهات درامية أسفرت عن تأهل بلجيكا لدور الثمانية برباعية في مرمى أمريكا، كما أطاحت إسبانيا بالبرتغال بهدف قاتل لتتأهل للدور ذاته وتضرب موعدًا ناريًا أمام بلجيكا، وتترقب الجماهير الموقعة التاريخية الكبرى التي تجمع منتخب مصر بقيادة محمد صلاح أمام نظيره الأرجنتيني بقيادة ميسي مساء اليوم.


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