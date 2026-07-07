الحكومة تبرأت منها وماكرون دعم كيليان.. النائبة الباراجوانية الجدلية: مبابي عنصري وسأقاضيه!

تحولت تداعيات مباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026 إلى أزمة سياسية ودبلوماسية كبرى تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصل إلى البرلمان اللاتيني وقصر الإليزيه في باريس.
وجاء هذا الاشتعال عقب نشر السيناتورة الباراجوانية سيليستي أماريا خطابًا مفتوحًا شديد اللهجة وجهته لقائد الديوك كيليان مبابي، مطالبة إياه بالاعتذار الرسمي والعلني مع التهديد بمقاضاته دوليًا بتهمة ممارسة العنف الجندري والسياسي ضدها، بحسب ما ذكرت صحيفة جلوبو البرازيلية.
ودخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خط الأزمة معلنًا دعمه المطلق لمبابي في وجه الهجمات العنصرية.