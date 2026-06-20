"استغرق وقتًا طويلًا جدًا" .. توماس مولر يدخل في نقاش حاد بسبب إصابة حكم أمريكا وأستراليا!

"يمكن القول إنه (زواير؛ ملاحظة المحرر) هو الوحيد الذي أذهله أداء المباراة في الشوط الثاني"، هكذا استهل مقدم برنامج MagentaTV يوهانس ب. كيرنر المشهد مازحاً بعد انتهاء المباراة، فاستكمل مولر مباشرةً قائلاً: "حسناً، أنا أرى الأمر هكذا: السقوط شيء، لكن النهوض شيء آخر. يجب أن تنهض مرة أكثر مما تسقط. ومن وجهة نظري الألمانية، استغرق النهوض وقتًا أطول قليلاً من اللازم. لكن دعنا ننسى الأمر."

وعندما أشار كيرنر بعد ذلك إلى «أن هذا الأمر بالطبع هو الأكثر إحراجًا لفيليكس زواير، وفقًا لتعليق باتريك إيتريش»، قاطعه مولر قائلاً: «نعم، لو كان الأمر محرجًا له، لكان قد انتهى بعد 10 ثوانٍ من توقف المباراة للعلاج...»

«لكن إذا لم يستطع...؟ النهوض؟»، سأل كيرنر بعد ذلك، فرد مولر مرة أخرى: «نعم، حسناً. عندها علينا أن نشكك في لياقته البدنية — لكنني لا أفعل ذلك هنا. أعتقد أننا يجب أن نسأله ببساطة عما كان يعتقده في تلك اللحظة.»