عمر أرتان في الدوري المصري؟ طلب خاص من حكم "الحلم المونديالي الضائع" واتجاه كبير للموافقة!

القصة بدأت بما تحدثت عنه صحيفة "ديلي صومال"، أن الحكم لم يعبر من مطار ميامي الدولي، وتم منعه من دخول الولايات المتحدة، ليعود إلى العاصمة التركية إسطنبول ليتبدد حلمه المونديالي في لحظة.

سفارة بلاده قالت إنها قامت بتسهيل إجراءات دخوله إلى أمريكا عن طريق جواز سفر دبلوماسي، ولكن في النهاية جاءت كلمة الحسم من ميامي "ممنوع دخولك لأنك من الصومال"!

موقع "ذا أثلتيك" نشر تصريحات على لسان الحكم الصومالي، يقول فيها إن أكبر حلم في مسيرته المهنية قد تبخر تمامًا، بعدما كان واحدًا من 52 حكمًا تم اختيارهم لإدارة مباريات البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بنسختها الموسعة الجديدة.

وفي تصريحات صحفية قال أرتان:"أشعر بإحباط شديد، أنا مجرد حكم يحاول أن يعيش حلمه، إنه الحلم الأكبر في حياتي".

وواصل حديثه:"كل أوراقي كانت سليمة، التأشيرة وجميع الأشياء اللازمة، قمت الوثائق الخاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، مع صور توثق مسيرتي التي تمتد لأكثر من 10 سنوات كحكم محترف".

وأكد أن المسؤولين اطلعوا على مواد منشورة عبر الإنترنت تتحدث عن مسيرته المهنية، واختياره كأفضل حكم في إفريقيا بعام 2025، ومع ذلك خضع لتحقيقات استمرت 11 ساعة، ثم تم نقله إلى زنزانة منفصلة احتجز فيها لعدة ساعات إضافية قبل الذهاب إلى إسطنبول.

وخلال روايته الخاصة قال الحكم الصومالي إن السلطات لم تقدم أي تفسيرات منطقية على قرار ترحيله ومنعه من دخول أمريكا، بينما خرجت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لتوضيح الموقف ولكن بطريقة غير مباشرة.

وقالت في بيانها:"المسافر خضع لتفتيش إضافي، وهذا جزء من عمليات الفحص التي نقوم بها، عندما يحتاج الضباط للتحقق من المعلومات الخاصة بالمسافر وتحديد أهلية دخوله".

وتابعت:"بعد انتهاء عملية التفتيش، تقرر أن المسافر وهو حكم في كأس العالم 2026، غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بالأمن الوطني".