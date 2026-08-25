مستعينًا بالحكم عبدالله الحربي .. الاتحاد يستغل مواجهة الحزم لتذكير الأهلي بـ"الهبوط"

حقق الاتحاد أمس الإثنين، الفوز أمام الحزم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-27.

الفوز تحقق بشق الأنفس، بعدما نجح لاعبو العميد في الحصول على ضربتين جزائيتين، سجلهما الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين؛ صاحب "هاتريك" النمور في اللقاء.

وقد استغل الاتحاد ليلته السعيدة تلك للإسقاط على ليلة هبوط الأهلي من دوري المحترفين إلى دوري يلو للدرجة الأولى..



