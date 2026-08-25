رغم أن الأهلي حقق أكثر من إنجاز منذ موسم 2022-23 إلا أن جاره "الاتحاد" لا يتوانى في تذكيره بين الحين والآخر بذكرى هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى بنهاية موسم 2021-22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وقد فعل العميد مجددًا عقب نهاية مواجهته أمام الحزم، أمس الإثنين.
مستعينًا بالحكم عبدالله الحربي .. الاتحاد يستغل مواجهة الحزم لتذكير الأهلي بـ"الهبوط"
ما القصة؟
حقق الاتحاد أمس الإثنين، الفوز أمام الحزم بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2026-27.
الفوز تحقق بشق الأنفس، بعدما نجح لاعبو العميد في الحصول على ضربتين جزائيتين، سجلهما الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين؛ صاحب "هاتريك" النمور في اللقاء.
وقد استغل الاتحاد ليلته السعيدة تلك للإسقاط على ليلة هبوط الأهلي من دوري المحترفين إلى دوري يلو للدرجة الأولى..
سخرية الاتحاد من الأهلي
هبط الأهلي إلى دوري يلو للدرجة الأولى يوم الإثنين، الموافق 27 من يونيو 2022، بعد التعادل السلبي أمام الشباب 0-0 في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-22.
المشترك بين تلك الليلة وليلة الاتحاد أمام الحزم بالأمس، أن كلتا المباراتين أقيمت يوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
عطفًا على ذلك، استغل الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر منصة "إكس" لقطة إعلان الحكم عبدالله الحربي احتساب ضربة الجزاء التي سجل منها العميد هدف الفوز بالأمس أمام الحزم، لتشبيهها بلقطة إعلان الحكم محمد الهويش نهاية مواجهة الأهلي والشباب في ختام موسم 2021-22 ومن ثم هبوط الراقي.
ونشر الحساب إشارة الحربي، معلقًا: "هذا هو ترند الأسبوع! يا لها من لحظة، ويا لها من ذكرى!"، في إشارة لذكرى هبوط جاره، وسط تفاعل كبير من الجماهير مع التغريدة.
ماذا فعل الأهلي بعد الهبوط؟
صحيح أن الراقي هو أول نادٍ من بين الكبار يهبط بعد منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، لكنه عاد بقوة بعد تتويجه بدوري يلو للدرجة الأولى 2022-23.
بعد العودة لدوري المحترفين في موسم 2023-24، توج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، مكررًا إنجاز الاتحاد، بجانب حصده لقب كأس السوبر السعودي.
- Ali Issa
وماذا عن الاتحاد؟
بينما كان يحقق الأهلي إنجازات قارية، كان العميد يتألق محليًا، حيث توج بطلًا لدوري روشن السعودي 2024-25، وفي نفس الموسم حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.
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