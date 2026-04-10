علي رفعت

"كارثة في وسط ملعب ريال مدريد والحكم يعرف ماذا يفعل".. توماس رونسيرو ينفجر في وجه نجم الملكي وتقنية الفيديو!

عاش جمهور نادي ريال مدريد ليلة صعبة على ملعب سانتياجو برنابيو بعد التعادل المخيب أمام فريق جيرونا بنتيجة هدف لمثله ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وتركزت سهام النقد عقب اللقاء على اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا الذي وُصف أداؤه بأنه كان كارثيًا خاصة في لقطة هدف التعادل للفريق الضيف. 

وجاء هدف توماس ليمار من تصويبة قوية بيساره من داخل قوس منطقة الجزاء مرت بين قدمي كامافينجا الذي فشل في منع مواطنه من إطلاق قذيفته التي سكنت الشباك في الدقيقة 62. 

ولم يتأخر رد فعل الزملاء داخل الملعب حيث انفجر الحارس الأوكراني أندري لونين والمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو غضبًا في وجه زميلهما الفرنسي بسبب سوء التغطية الدفاعية التي ساعدت جيرونا على إدراك التعادل.

 ولم يتوقف الأمر عند حدود الملعب بل امتد إلى الفضاء الإلكتروني حيث وصف الصحفي الشهير توماس رونسيرو أداء اللاعب بأنه يمثل كارثة حقيقية.


    • إعلان

  • ثورة توماس رونسيرو ضد التحكيم وتقنية الفيديو


    لم يقتصر غضب رونسيرو على مستوى اللاعبين فحسب بل شمل الطاقم التحكيمي الذي أدار المواجهة.

    وشهدت الدقيقة 87 لقطة مثيرة للجدل عندما تعرض المهاجم كيليان مبابي لضربة بالمرفق داخل منطقة الجزاء دون أن يحتسب الحكم ركلة جزاء أو تتدخل تقنية الفيديو المساعد لتغيير قراره.

    وفي تصريحات نارية قال رونسيرو: "هذه ليست بطولة دوري بل هي كارثة والمسؤول عن تقنية الفيديو لا يمكنه التغاضي عن هذه الأخطاء".

    وأشار الصحفي الإسباني إلى أن الحكم يعرف تمامًا ما يفعله وأنه لا يقوم بواجبه المهني بالشكل الصحيح مما تسبب في حرمان الفريق الملكي من فوزًا مستحقًا في الأمتار الأخيرة.


  • سلسلة النتائج السلبية للملكي وتراجع الأداء


    بهذا التعادل فشل نادي ريال مدريد في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات.

    وتأتي هذه النتيجة المخيبة بعد هزيمتين متتاليتين أمام كل من ريال مايوركا وبايرن ميونخ بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في كلتا المواجهتين.

    ورغم تقدم الفريق في مباراة اليوم بهدف رائع سجله فيدي فالفيردي من تسديدة قوية في الدقيقة 51 إلا أن التراجع الدفاعي وعدم القدرة على حماية الشباك وضع الفريق في موقفًا حرجًا أمام أنصاره.


  • صراع الصدارة والمواعيد المرتقبة


    يحتل الفريق الملكي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة بعد مروره بـ 31 جولة من المسابقة مبتعدًا بفارق ست نقاط عن برشلونة المتصدر الذي لا تزال لديه مباراة أقل.

    ويستعد الفريق الأبيض لخوض سلسلة من المواجهات المصيرية خلال الأيام القادمة تبدأ بلقاء بايرن ميونخ في ألمانيا يوم 15 أبريل ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وعقب تلك الموقعة القارية سيعود الفريق لمنافسات الدوري لمواجهة ديبورتيفو ألافيس ثم ريال بيتيس في لقاءات لا تقبل القسمة على اثنين إذا ما أراد رفاق مبابي الحفاظ على آمالهم في الليجا قبل مواجهة إسبانيول ثم الكلاسيكو أمام برشلونة.


