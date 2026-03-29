الحقيقة حول انتقال سكوت ماكتوميناي إلى الدوري السعودي للمحترفين تتكشف بعد بروزه كنجم في نابولي
نجم خط الوسط يرفض عرضًا سعوديًا
على الرغم من إغراء الراتب الضخم في الدولة الخليجية، أفادت التقارير أن اللاعب الدولي الاسكتلندي قد رفض عرضًا رسميًا من نادٍ لم يُكشف عن اسمه في الدوري السعودي للمحترفين. وقد ارتفعت قيمة اللاعب السابق في مانشستر يونايتد بشكل كبير منذ انتقاله إلى إيطاليا، لكن أولويته تظل ثابتة تمامًا وهي مواصلة مسيرته تحت قيادة كونتي في ملعب دييغو أرماندو مارادونا.
ووفقاً لخبير الانتقالات نيكولو شيرا، "عرض نادٍ سعودي راتباً ضخماً في محاولة لإقناع سكوت ماكتوميناي، الذي رفض العرض". وقد أيد فابريزيو رومانو هذا الموقف إلى حد ما، حيث أشار إلى أن اللاعب "لا يتحدث إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين" في الوقت الحالي على الرغم من الشائعات التي تحوم حول رحيله المحتمل.
عقد جديد طويل الأجل مطروح على الطاولة
يتحرك نادي نابولي بسرعة لمكافأة اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على مساهماته البارزة منذ انضمامه. ويعمل النادي حاليًا على تمديد عقده بموجب صفقة ضخمة من شأنها إبقائه في نابولي حتى عام 2030 على الأقل، حيث أضاف شيرا: "المفاوضات جارية حاليًا لتمديد العقد حتى عام 2030 مع خيار التمديد حتى عام 2031. وقد خطط نابولي بالفعل لزيادة راتبه".
من لاعب احتياطي في مانشستر إلى نجم في نابولي
لم يكن قرار البقاء مفاجئاً بالنظر إلى التبجيل الذي حظي به ماكتوميناي في جنوب إيطاليا. فبعد أن وجد نفسه على هامش التشكيلة في أولد ترافورد، استقبله مشجعو نابولي بأذرع مفتوحة. وكان تأثيره عميقاً لدرجة أن دييغو مارادونا الابن أمطره مؤخراً بأعلى درجات الثناء، قائلاً: «بعد والدي، ماكتوميناي هو اللاعب الأكثر تأثيراً في تاريخ نابولي». وذهب أبعد من ذلك في مقارناته الدينية، حيث قال لـ "تيليفوميرو": "في نابولي، كان لدينا الله؛ وبالنسبة لي، ماكتوميناي هو يسوع. إنه لاعب أساسي".
تلاشت الشائعات حول عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
الاهتمام السعودي ليس هو الشاغل الوحيد الذي واجهه ماكتوميناي. فقد أشارت تقارير حديثة إلى رغبته في العودة إلى إنجلترا، حيث زعمت بعض وسائل الإعلام أن عائلته تتوق للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فقد أعرب لاعب الوسط صراحةً عن سعادته في إيطاليا.
وقال ماكتوميناي سابقاً لصحيفةكورييري ديلو سبورت: "لم يتواصل وكيل أعمالي مع أي شخص بخصوص مستقبلي. إنه يتحدث معي ومع النادي فقط. لم يقل أي شيء للصحف. أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ وهذا كل ما أفكر فيه".