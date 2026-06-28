الحظ اسمه الحقيقي سكالوني.. 90 دقيقة أمام الأردن كافية لتؤكد: الأرجنتين قد تكون الأقرب لكأس العالم!

شهدت مدينة دالاس الأمريكية ليلة مونديالية برهن فيها المنتخب الأرجنتيني على جاهزيته الكاملة للاحتفاظ بلقبه، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الأردني بثلاثية، وسط استمرار العزف المنفرد للأسطورة ليونيل ميسي الذي دخل بديلًا ليكسر الأرقام القياسية ويصل لهدفه المونديالي رقم 19.

هذا الانتصار لم يكن مجرد عبور عادي لدور المجموعات، بل كان تجسيدًا حيًا لحقيقة يتداولها الجميع في أروقة كأس العالم 2026: الأرجنتين تمتلك كافة المقومات التي تجعلها المرشح الأول لحصد اللقب، ليس فقط لقوتها الفنية، بل لأن الحظ يبتسم دائمًا لرجال المدرب ليونيل سكالوني، وهو الحظ الذي لا يأتي إلا لمن يستحقه ويسعى إليه بكل تفانٍ.

بحديثنا عن الحظ هنا لا نحاول التقليل من مجهود سكالوني وكتيبته، لكن اجتماع كل العناصر التالية هو ما دفعنا لهذا الوصف:



