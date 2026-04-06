ضربة معلم "نصراوية" تحرج الهلال: إغراء الأهلي ووعد كونسيساو لا يكفي .. وتحميل الرابطة مسؤولية "الحضور الجماهيري"!

وحول هذا الأمر، دار نقاش بين الإعلامي وليد الفراج، وناصر الهويدي، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول الغياب الجماهيري عن المشهد، في الوقت الذي لا تزال صدارة النصر فيه غير آمنة، رغم الابتعاد بفارق خمس نقاط عن الهلال والأهلي.

السباق لا يزال جاريًا بين النصر والهلال والأهلي والقادسية، مع تبقي سبع جولات على ختام موسم 2025-2026، في ظل خروج الاتحاد من السباق مبكرًا.

وقال الهويدي إن الوقت ليس مناسبًا للبحث عن المكاسب من قِبل الأندية، ولكنه وقت البحث عن دعم كبير لتحقيق بطولة الدوري، وهذا ما طبقه النصر بتخفيض أسعار التذاكر.

وانتقد الهويدي أيضًا، رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ورد فعلها تجاه قلة الحضور الجماهيري، حيث وصفها بعدم وجود "نظام"، والرابطة تأخذ دور الصامت، مطالبًا بتدخلها من أجل التعامل مع تلك الأزمة.

ورغم رد الفراج بأن الحضور الجماهيري ليس من مهام الرابطة، والتي تعني بإدارة المسابقة، ومهمتها أن تسير بمواعيد منتظمة، إلا أن الهويدي أصرّ على تدخل الرابطة في مسألة الجماهير، خاصة وأنها معنية بنجاح المنتج، وهو الدوري، وكيف له أن ينجح بدون جماهير، على حد وصفه؟