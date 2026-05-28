الحسم في مباراة مصر .. البرازيل تكشف مدة غياب نيمار وموقفه من كأس العالم 2026!

وسط ترقب من جماهير البرازيل، تم تحديد موعد نهائي لقائد سانتوس، نيمار جونيور، من أجل العودة من الإصابة، ليشارك مع كتيبة كارلو أنشيلوتي، في نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد معاناته من تمزق في عضلة الساق، من الدرجة الثانية.

وكان حظ نيمار جيدًا، حيث تعرض للإصابة، عقب الإعلان عن القائمة النهائية للمنتخب البرازيلي، حيث قرر أنشيلوتي الاعتماد عليه، من أجل "رقصة أخيرة" منتظرة في مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.