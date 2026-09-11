الحزم فضح "فشل" مارينو بوسيتش رغم الفوز.. و"احتفالية" إيفان توني تعني الكثير للأهلي في ليلة معادلة عمر السومة!

كرة القدم السعودية أكدت لنا في السنوات الأخيرة، أنها لا تكتمل جمالًا أبدًا؛ إلا بعودة عملاق جدة الأهلي القوية، ومنافسته على مختلف البطولات.

الأهلي الذي سيطر على لقب النخبة الآسيوية، في العامين الأخيرين؛ عانى "فنيًا وإداريًا" بشدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

لذا.. فإن أي فوز يحققه الفريق الأهلاوي الآن، هو بمثابة إعادة الاستقرار والهدوء إلى النادي من جديد؛ مع طمأنه عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، بإمكانية المنافسة على جميع البطولات بالفعل.

ومساء اليوم الجمعة؛ حقق الأهلي المطلوب منه بالفوز على نادي الحزم (3-1)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

الحزم افتتح النتيجة بواسطة نجمه أحمد النخلي، في الدقيقة الثانية فقط من عمر المباراة؛ قبل أن يرد الأهلي بثلاثة أهداف متتالية عن طريق "الجناح البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو والمهاجم الإنجليزي إيفان توني (ثنائية)"، في الدقائق 21 و32 و45.

وبهذه النتيجة.. ارتقى الأهلي إلى "المركز الخامس" مؤقتًا، برصيد 12 نقطة من 7 مباريات؛ وبفارق 4 نقاط عن فريق الحزم الأول لكرة القدم، صاحب "الترتيب العاشر".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الأهلي المهم على الحزم..