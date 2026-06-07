على الرغم من عدم تأهلها منذ عام 1998، تبدو النرويج المرشح المفاجئ للجميع في هذه البطولة، نظراً لقوة النجوم الهائلة التي تضمها صفوفها. ويعد مارتن أوديغارد وأنطونيو نوسا وألكسندر سورلوث من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك لأول مرة في كأس العالم، لكن لا شك في من سيكون محور الاهتمام كلما دخلوا الملعب.

سجل إرلينغ هالاند الدولي رائع - 55 هدفاً في 49 مباراة دولية - لكن هذا الصيف لا يمثل فقط أول ظهور لمهاجم مانشستر سيتي في كأس العالم، بل أول مرة يلعب فيها في بطولة كبرى على الإطلاق. ستواجه النرويج العراق والسنغال وفرنسا في دور المجموعات، ومن المرجح أن تكون الدفاعات قد بدأت ترتجف بالفعل من احتمال انطلاق هالاند نحوها بالكرة بين قدميه.

فهل سيتمكن هالاند من جعل الأمر يبدو سهلاً كما يفعل عادةً في أول مشاركة له في كأس العالم؟ قلة هم الذين يراهنون على عكس ذلك.