ورغم أن العديد من اللاعبين الذين سيمثلون الولايات المتحدة في البطولة التي تستضيفها بالاشتراك مع دولة أخرى كانوا ضمن تشكيلة المنتخب في عام 2022، فقد اتضح في قطر أن الفريق كان يفتقر إلى هداف. والأمل معقود على أن يكون فولارين بالوغون هو الحل المطلوب.
وهو مهاجم قادر على التسديد بكلتا القدمين، ويتمتع بسرعة فائقة، وقادر على إنهاء المواجهات الفردية بدقة، ويصل المهاجم السابق لأرسنال إلى أول كأس عالم له بعد أن استمتع بموسم ممتاز مع موناكو، حيث سجل بالوغون 19 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك سلسلة من ثماني مباريات متتالية في الدوري الفرنسي سجل فيها أهدافاً.
بعد أن غير جنسيته من الإنجليزية إلى الأمريكية، أظهر بالوغون أنه لن يتأثر باللعب في بطولة كأس أمريكا الجنوبية 2024، حيث سجل هدفين في ثلاث مباريات على الرغم من خروج الولايات المتحدة من دور المجموعات. والآن، يُتوقع من اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أن يقود فريق ماوريسيو بوكيتينو إلى مراحل متقدمة من الأدوار الإقصائية.