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الجيل الجديد: لامين يامال وإرلينغ هالاند و10 نجوم يستعدون لخوض أول مبارياتهم في كأس العالم عام 2026

التحليل الفني
كأس العالم
لامين يامال
إرلينج هالاند
مايكل أوليسي
فلوريان فيرتس
لويس دياز
الولايات المتحدة الأمريكية
إسبانيا
الأرجنتين
فرنسا
البرتغال
النرويج
ألمانيا
كولومبيا
كوت ديفوار
تركيا
جواو نيفيس
نيكو باز
فلوريان بالوجون
أردا جولر
يان ليوناردو
فقرات ومقالات

لم يتبقَ الآن سوى أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم 2026، حيث تجري الفرق حالياً استعداداتها النهائية قبل انطلاق البطولة الكبرى في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا يوم الخميس. وتعد هذه النسخة من كأس العالم الأكبر على الإطلاق، حيث تأهلت 48 فريقاً للمشاركة فيها، مما يعني أن هناك عدداً كبيراً من اللاعبين الذين سيخوضون أول مشاركة لهم على الساحة العالمية.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الجدد بعض أشهر لاعبي كرة القدم على وجه الأرض، وفي حين أن بعضهم لم تتح لهم الفرصة للمشاركة في كأس العالم من قبل بسبب صغر سنهم، هناك نجوم اضطروا إلى الانتظار طويلاً قبل أن تتاح لهم أخيرًا فرصة المشاركة في أعظم حدث رياضي على وجه الأرض.

فمن هم اللاعبون الجدد الذين نتشوق لرؤيتهم في الملعب؟ هنا في GOAL، اخترنا أفضل 10 لاعبين:

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    إرلينغ هالاند (النرويج)

    على الرغم من عدم تأهلها منذ عام 1998، تبدو النرويج المرشح المفاجئ للجميع في هذه البطولة، نظراً لقوة النجوم الهائلة التي تضمها صفوفها. ويعد مارتن أوديغارد وأنطونيو نوسا وألكسندر سورلوث من بين الأسماء الكبيرة التي تشارك لأول مرة في كأس العالم، لكن لا شك في من سيكون محور الاهتمام كلما دخلوا الملعب.

    سجل إرلينغ هالاند الدولي رائع - 55 هدفاً في 49 مباراة دولية - لكن هذا الصيف لا يمثل فقط أول ظهور لمهاجم مانشستر سيتي في كأس العالم، بل أول مرة يلعب فيها في بطولة كبرى على الإطلاق. ستواجه النرويج العراق والسنغال وفرنسا في دور المجموعات، ومن المرجح أن تكون الدفاعات قد بدأت ترتجف بالفعل من احتمال انطلاق هالاند نحوها بالكرة بين قدميه.

    فهل سيتمكن هالاند من جعل الأمر يبدو سهلاً كما يفعل عادةً في أول مشاركة له في كأس العالم؟ قلة هم الذين يراهنون على عكس ذلك.

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  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    لامين يامال (إسبانيا)

    لامين يامال هو الأمل الكبير القادم لكرة القدم الإسبانية. وهو نجم عالمي بالفعل، يتمتع بخفة حركة فائقة وسحر في قدميه، كما يتضح من أدائه المذهل مع برشلونة منذ ظهوره الأول وهو في الخامسة عشرة من عمره. 

    وقد برز يامال حقًا في بطولة يورو 2024، حيث سجل هدفًا رائعًا - في مباراة نصف النهائي ضد فرنسا - وصنع أربعة أهداف أخرى، مما ساعد إسبانيا على الوصول إلى النهائي. والآن، قد يؤدي تكرار هذا الأداء في كأس العالم إلى تتويجه كأفضل لاعب في العالم. 

    على الرغم من أنه يبلغ من العمر 18 عاماً فقط، لا شك في خبرة يامال على أعلى المستويات؛ والتحدي الآن هو الفوز بأكبر جائزة في هذه الرياضة - طالما أن جسده قادر على تحمل الضغط بعد موسم أفسدته الإصابات.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    فلوريان فيرتز (ألمانيا)

    كان فلوريان فيرتز أحد أبرز صفقات الصيف الماضي، حيث انضم إلى ليفربول في صفقة مذهلة قد تصل قيمتها في نهاية المطاف إلى ما يزيد عن 116 مليون جنيه إسترليني، لكنه لم يحظَ بأسهل موسم له في الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن ثم، فإنه يأمل في أن يحظى بتجربة أولى أفضل في كأس العالم، بعد أن غاب عن نسخة عام 2022 أثناء تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    يتميز فيرتز بسرعته وخفة حركته ومهارته في المراوغة، وقد سجل هدفين في بطولة يورو 2024، ويُعتمد عليه ليكون صانع الألعاب الرئيسي لألمانيا تحت قيادة يوليان ناجلسمان. ومن المحتمل أن يكون فيرتز جزءًا من ثلاثي خط الوسط الهجومي إلى جانب جمال موسيالا وزميله لينارت كارل الذي يشارك في كأس العالم لأول مرة، ولديه المهارات اللازمة لكسر أصعب الدفاعات هذا الصيف.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    لويس دياز (كولومبيا)

    أبهر لويس دياز الجماهير في كل من ملعب أنفيلد وملعب أليانز أرينا خلال المواسم الأخيرة، لكن أداءه مع بايرن ميونيخ في الموسم الماضي، حيث تكامل بشكل رائع مع هاري كين ومايكل أوليسي ليشكلوا جزءًا من أحد أقوى الخطوط الهجومية في أوروبا، كان الأفضل في مسيرته حتى الآن.

    في سن 29 عامًا، من المثير للدهشة أن دياز لم يمثل بلاده من قبل في كأس العالم. ومع ذلك، فشلت كولومبيا في التأهل في عام 2022، بينما كان دياز قد بدأ للتو في صنع اسم لنفسه في نادي جونيور في وقت بطولة 2018.

    وقد خاض أكثر من 70 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في سبتمبر 2018، وإذا تمكن من الحفاظ على المستوى الذي أظهره مع بايرن ميونيخ، حيث سجل 26 هدفاً وصنع 19 تمريرة حاسمة في موسم 2025-2026، فقد يقود كولومبيا إلى مراحل متقدمة في البطولة.

  • Michael Olise France 2026Getty

    مايكل أوليز (فرنسا)

    كما يتجه زميل دياز، أوليسي، إلى أول مشاركة له في كأس العالم بعد موسم وضعه في صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع بايرن ميونيخ. سجل الجناح الفرنسي 25 هدفاً بنفسه وقدم 28 تمريرة حاسمة لزملائه، وتمكن اللاعب السابق في كريستال بالاس من نقل هذا المستوى إلى أدائه مع منتخب "الديوك"، لدرجة أنه يبدو أنه سيبعد نجم باريس سان جيرمان ديزير دو من التشكيلة المفضلة لديدييه ديشامب.

    كان هناك من شكك في قدرة أوليسي على الانتقال من فريق في منتصف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز إلى قمة كرة القدم الأوروبية، لكنه أثبت خطأهم جميعًا خلال الموسمين الماضيين. والآن، أصبح جاهزًا تمامًا ليصبح نجمًا عالميًا إذا تمكن من التألق عندما تكون الأضواء في ألمع حالاتها هذا الصيف.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    جواو نيفيس (البرتغال)

    تطور جواو نيفيس ليصبح أحد أبرز لاعبي خط الوسط في أوروبا منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان في صيف عام 2024، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في سن الحادية والعشرين إلى جانب زملائه في المنتخب البرتغالي فيتينها ونونو مينديز وغونكالو راموس.

    وعلى الرغم من أنه اضطر إلى الانتظار لترك بصمته على المستوى الدولي، بل وأحيانًا لعب في مركز الظهير الأيمن بسبب وفرة الخيارات المتاحة لروبرتو مارتينيز في خط الوسط، إلا أن نيفيس بدأ في إضفاء أسلوبه النشط على منتخب البرتغال. ومن المتوقع أن تكون هذه هي أول بطولة كأس عالم من بين العديد من البطولات التي سيخوضها لاعب بنفيكا السابق.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    نيكو باز (الأرجنتين)

    تطور نيكو باز ليصبح أحد أكثر صانعي الألعاب طلبًا في أوروبا خلال الفترة التي قضاها تحت قيادة سيسك فابريغاس في كومو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يعود إلى ريال مدريد هذا الصيف، حيث سيقوم النادي الإسباني بممارسة خيار إعادة الشراء بعد بيعه في عام 2024. 

    يتمتع باز بقدرات فنية رائعة، بالإضافة إلى قوة بدنية تسمح له باللعب في مركز رقم 10 ووسط الملعب، وقد ساعد للتو في قيادة كومو إلى المركز الرابع في الدوري الإيطالي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تم اختياره كأفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي.

    وتأمل الأرجنتين الآن أن ينقل باز مستواه مع ناديه إلى أول مشاركة له في كأس العالم، حيث يسعى حامل اللقب إلى إحاطة ليونيل ميسي بأفضل اللاعبين المتاحين ومحاولة الفوز بالبطولة العالمية للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    فولارين بالوغون (الولايات المتحدة)

    ورغم أن العديد من اللاعبين الذين سيمثلون الولايات المتحدة في البطولة التي تستضيفها بالاشتراك مع دولة أخرى كانوا ضمن تشكيلة المنتخب في عام 2022، فقد اتضح في قطر أن الفريق كان يفتقر إلى هداف. والأمل معقود على أن يكون فولارين بالوغون هو الحل المطلوب.

    وهو مهاجم قادر على التسديد بكلتا القدمين، ويتمتع بسرعة فائقة، وقادر على إنهاء المواجهات الفردية بدقة، ويصل المهاجم السابق لأرسنال إلى أول كأس عالم له بعد أن استمتع بموسم ممتاز مع موناكو، حيث سجل بالوغون 19 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك سلسلة من ثماني مباريات متتالية في الدوري الفرنسي سجل فيها أهدافاً.

    بعد أن غير جنسيته من الإنجليزية إلى الأمريكية، أظهر بالوغون أنه لن يتأثر باللعب في بطولة كأس أمريكا الجنوبية 2024، حيث سجل هدفين في ثلاث مباريات على الرغم من خروج الولايات المتحدة من دور المجموعات. والآن، يُتوقع من اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً أن يقود فريق ماوريسيو بوكيتينو إلى مراحل متقدمة من الأدوار الإقصائية.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    أردا غولر (تركيا)

    أثبت أردا غولر نضجه في بطولة يورو 2024، حيث لعب دوراً محورياً في وصول منتخب تركيا إلى ربع النهائي، وسجل هدفاً رائعاً في مرمى جورجيا قبل أن يقدم تمريرات حاسمة في مباراتي النمسا وهولندا. وإذا كان ذلك مؤشراً على ما ينتظرنا من هذا اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً في البطولات الكبرى، فقد يكون على وشك أن يضيء أضواء كأس العالم.

    يأتي غولر بعد موسم ناديي تمكن خلاله من ترسيخ مكانه في تشكيلة ريال مدريد للمرة الأولى، وتكوين تفاهم رائع مع كيليان مبابي، مما ساهم في تقديمه 16 تمريرة حاسمة، استكملها بسبعة أهداف سجلها بنفسه.

    من المتوقع أن يقود هو ومهاجم يوفنتوس كينان يلدز هجوم تركيا هذا الصيف، وفي السنوات القادمة، مع أمل أن يتمكن الثنائي المدمر من بناء إرث قوي في كأس العالم.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    يان ديوماندي (ساحل العاج)

    يعد يان ديوماندي أحد أكثر لاعبي كرة القدم طلبًا على مستوى العالم. فقد تطور هذا الشاب الذي يلعب في صفوف نادي آر بي لايبزيغ ليصبح أحد أخطر الجناحين في أوروبا في سن التاسعة عشرة، مما دفع أندية مثل ليفربول وباريس سان جيرمان، من بين أندية أخرى، إلى السعي وراءه.

    ونظراً لهذا الاهتمام الكبير به، ستتجه الأنظار إلى ديوماندي كلما خاض منتخب كوت ديفوار مبارياته هذا الصيف، وبعد الأداء الجيد الذي قدمه في كأس الأمم الأفريقية في وقت سابق من هذا العام، فإنه مستعد لإثارة الإعجاب مرة أخرى على مسرح البطولة.