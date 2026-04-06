الجناح الأرجنتيني يدخل التاريخ باعتباره أول لاعب كرة قدم أرجنتيني نشط يعلن عن ميوله الجنسية في مقابلة تاريخية
تحول تاريخي في كرة القدم الأرجنتينية
لقد فتح لاغو آفاقاً جديدة في رياضة لطالما عُوملت فيها المثلية الجنسية كموضوع محظور. احتفل كولون مؤخراً بفوزه 3-0 على سان ميغيل، حيث سجل المهاجم أحد الأهداف. لكن تأثيره الأكبر جاء خارج الملعب خلال ظهوره في برنامج "سانغري إي لوتو". فاجأته رسالة فيديو من صديقه، وأصبح أول لاعب يمارس حالياً كرة القدم على المستوى الاحترافي في الأرجنتين يعلن عن ميوله الجنسية، متخذاً خطوة شجاعة تتحدى الثقافة التقليدية لهذه الرياضة.
إعلان حب عاطفي أمام الجمهور
تضمن البث تكريمًا مؤثرًا من شريكة الجناح، التي أعربت عن فخرها الشديد بشخصيته. وقالت الشريكة: "مرحبًا حبيبي، آمل أن تكون قد أعجبتك المفاجأة. لا يسعني سوى أن أهنئك وأشكرك على كونك شخصًا رائعًا ومحترفًا ممتازًا. أعلم كل الجهد الذي بذلته في هذا، وأعلم أن لديك حلمًا... أحبك كثيرًا وأشكرك على الدفاع عن ألوان مدينتي."
ورداً على هذا التكريم، قالت لاغو: "إنه حب غير عقلاني، نحن نعيشه بهذه الطريقة، تماماً كما هو الحال مع كرة القدم. نحاول التعبير عما نشعر به. لا أعرف كيف لم ألاحظ ذلك، فأنا أعيش داخل المنزل. إنه شديد الاهتمام ويُظهر عاطفته بهذه الطريقة الخاصة جداً."
على خطى رائد في هذا المجال
يأتي هذا القرار الشجاع في أعقاب السبق الذي حققه نيكولاس فرنانديز قبل ست سنوات. ففي عام 2020، تصدرت أخبار فرنانديز عناوين الصحف عندما أعلن عن ميوله الجنسية أثناء لعبه مع فريق «جنرال بلجرانو دي سانتا روزا» في الدوري الإقليمي. وكان قد أشار سابقاً إلى أن لاعبي كرة القدم غالباً ما يلتزمون الصمت بسبب الخوف، لكنه أعرب عن أمله في أن الأجيال الشابة تأتي بعقلية أكثر انفتاحاً. وحتى الآن، لم يسلك أي لاعب محترف في البلاد هذا المسار. بسجل 11 هدفاً و7 تمريرات حاسمة في 58 مباراة منذ انضمامه إلى كولون عام 2024، يثبت المهاجم أن الصدق والأداء المتميز يسيران جنباً إلى جنب.
التطلع إلى المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، قد يسهم هذا الإعلان التاريخي في تهيئة بيئة أكثر شمولاً في كرة القدم الأرجنتينية. وبينما يواصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً قيادة فريقه في سعيه للصعود إلى الدوري الممتاز، فإن شجاعته التي لا تتزعزع ستشجع بلا شك عدداً لا يحصى من الرياضيين الآخرين على التعبير عن هوياتهم الحقيقية دون خوف.