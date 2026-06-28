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"الجميع يودّ أن يراهم يهبطون".. اتهامات لرابطة الدوري الإنجليزي بالخوف من مانشستر سيتي!
العقوبة القصوى لسيتي؟
يمكن أن يواجه مانشستر سيتي الهبوط التلقائي إلى التشامبيونشيب إذا وجدتهم اللجنة المستقلة مذنبين في التهم الـ115 الموجهة ضدهم، وفقًا للكشاف السابق برايان كينج.
وقد كان النادي تحت تدقيق مكثف منذ أن وجهت رابطة الدوري الإنجليزي الاتهام إلى سيتي في فبراير 2023، عقب تحقيق مطول في مخالفات مالية امتدت لما يقرب من عقد.
"الطريقة الوحيدة التي ستلقنهم درسًا بها هي وضعهم في التشامبيونشيب"، قال كينج لـ Football Insider. "لكن هذا لن يحدث، أليس كذلك؟ لن يحدث. وإذا غرموهم الكثير من المال، فماذا في ذلك؟ يمكنهم دفعه. إذا توصلوا إلى رقم قدره 500 مليون جنيه إسترليني أو شيء سخيف، كما تعلم، هل سيُحسب ذلك ضد مسألة اللعب النظيف والمال الذي استخدموه لإدارة نادي كرة القدم؟"
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هل السلطات قوية بما يكفي؟
على الرغم من خطورة الادعاءات، التي تشمل الفشل في تقديم معلومات مالية دقيقة وعدم التعاون، هناك اعتقاد متزايد بأن نفوذ سيتي يجعلهم بمنأى عن المساءلة. يقترح كينج أنه بينما قد يتوق الجمهور الكروي إلى عقوبة فارقة، قد تتردد المؤسسات المسؤولة عندما تواجه احتمال إنزال قوة عالمية.
"كما تعلم، أصعب شيء سيكون خصم النقاط والهبوط. لكن ذلك لن يحدث. مانشستر سيتي أقوياء للغاية في الدوري الإنجليزي. إنهم أقوياء للغاية في إنجلترا. الجميع يود أن يرى ذلك يحدث. لكن هل رابطة الدوري الإنجليزي أو الاتحاد الإنجليزي، هل هم أقوياء بما يكفي للقيام بذلك؟ لا أعتقد ذلك، بصراحة".
تحدٍ من قاعة مجلس إدارة الاتحاد
بينما يناقش العالم الخارجي مصيرهم، تظل القيادة في مانشستر سيتي هادئة بشكل ملحوظ. لقد تعهد رئيس مجلس الإدارة خلدون المبارك بالتحدث بصراحة عن القضية بمجرد صدور حكم نهائي. يواصل النادي التأكيد على براءته، حتى مع إشارة المنافسين إلى خصم النقاط الذي فُرض على إيفرتون وليستر سيتي كسابقة للمخالفات المالية.
كان المبارك حازماً بشأن صمته خلال الإجراءات القانونية، قائلاً: "دعوني أكون متسقاً كما كنت دائماً - حتى نحصل على حكم، لا يمكنني قول الكثير. بمجرد أن نحصل على حكم، صدقوني، سأقول كل ما أردت قوله خلال السنوات الثلاث الماضية." هذا التحدي يوحي بأن النادي يعتقد أن دفاعه القانوني سيؤدي في النهاية إلى إسقاط التهم بالكامل.