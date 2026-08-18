"أصعبها طلب السماح وأغربها خداع الجماهير".. 5 سيناريوهات في مسلسل برشلونة وخوليان ألفاريز!

أخيرًا.. هُناك سيناريو قد يكون غريبًا نوعًا ما للبعض، في قصة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز والعملاق الكتالوني برشلونة؛ ولكنه غير مستبعد في الكواليس، ويستحق الطرح أيضًا قبل إنهاء تقريرنا.
لكن قبل التطرق إلى هذا السيناريو بالتفصيل؛ يجب العلم أن إدارة أتلتيكو مدريد "معقدة" كثيرًا، وذلك على النحو التالي:
* أولًا: شركة أبولو مالكة الحصة الأكبر في النادي.
* ثانيًا: رئيس النادي إنريكي سيريزو.
* ثالثًا: الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل خيل مارين.
* رابعًا: المدير الرياضي ماتيو أليماني.
وفي بداية هذه القصة المثيرة؛ ظهر اسم سيريزو وأليماني، كشخصين رافضين لانتقال ألفاريز إلى برشلونة.
ومع الوقت.. اختفى الكلام تمامًا عن سيريزو وأليماني، وأصبح الشخص الوحيد الذي يتواجد في الصورة؛ هو خيل مارين الذي أعلن موقفه الرافض علنًا، بل وأخذ القضية كـ"تحدٍ شخصي".
وبالتالي.. السيناريو المحتمل الآن؛ هو أن يكون جميع المسؤولين في أتلتيكو من "أبولو إلى سيريزو وأليماني"، قد بدأوا يتقبلون انتقال ألفاريز إلى العملاق الكتالوني.
وإذا وافق مالك النادي "أبولو"، فإن مارين لن يستطيع الاعتراض؛ ولكن حفاظًا على صورته أمام جماهير أتلتيكو، يتم المماطلة في الأمر وإظهار قتاليته للحفاظ على ألفاريز.
مثلًا.. يكون هُناك اتفاق خلف الكواليس، بأن يظهر مارين بالشخص المقاتل الذي لم يتراجع عن كلمته؛ ولكن مع مرور الوقت يتمرد اللاعب ويكون هو "الشخص الشرير" في القصة، قبل التخلي عنه في الأيام الأخيرة من الميركاتو.
وبالطبع لا يوجد دليل يؤكد هذا الأمر - حتى الآن -، باستثناء غياب اللاعب عن مباراة أتلتيكو مدريد الرسمية الأولى؛ ولكنه سيناريو لا يُمكن تجاهُله، خاصة أن هناك أشياء كثيرة تحدث في كواليس كرة القدم ولا يعلم عنها الجمهور شيئًا.
وليس أمامنا الآن، سوى انتظار الأيام القليلة المتبقية من الميركاتو الصيفي؛ لمعرفة نهاية مسلسل مستقبل خوليان ألفاريز، سواء بالانضمام إلى برشلونة أو لا.