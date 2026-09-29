نجم الجزائر يواصل سلسلة "سوء المنقلب" بعد رياض محرز وعيسى ماندي .. إبراهيم حمداني يسير على خطى جمال بلماضي وسط استنباط فكر بيتكوفيتش!

"ما أشبه الليلة بالبارحة" .. وكأن التاريخ يعيد نفسه، ما بين بداية جمال بلماضي مع منتخب الجزائر وإبراهيم حمداني!

بلماضي كان قد بدأ مشواره مع محاربي الصحراء بحصد أربع نقاط من أول جولتين بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2029، حيث تعادل أمام جامبيا (1-1)، وفاز أمام بنين (2-0).

وما حدث بعد ذلك يعلمه الجميع .. إذ نجح في شق مشواره وصولًا لنهائيات كأس أفريقيا 2019، بل وحصد اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ بلده بعد عام 1990.

الخطوات نفسها سار عليها إبراهيم حمداني؛ المدير الفني الحالي لمحاربي الصحراء، حيث فاز أمام زامبيا (3-1)، وتعادل أمام بوروندي (2-2).

الواقع يقول إن الجيل الحالي لمنتخب الجزائر ليمتلك جودة جيل جمال بلماضي 2019، لكن ما علينا سوى انتظار بصمة حمداني.



