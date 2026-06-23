بين الانتقام من فضيحة خيخون والتأهل أمام خصم مُرعب.. معضلة تاريخية تواجه الجزائر ضد النمسا والمركز الثالث هو الحل!

واحدة من أشهر الفضائح في تاريخ كرة القدم، ورغم ارتباطها بالجزائر والنمسا، إلا أنها تعتمد بشكل كبير على طرف آخر وهو منتخب ألمانيا الغربية في مونديال 1982 بإسبانيا.
الجزائر كانت تتواجد وقتها بمجموعة تضم ألمانيا الغربية والنمسا وتشيلي، والمفاجأة أن ممثل العرب تفوق 2/1 على المانشافت في أول ظهور له بالمونديال، قبل الخسارة من النمسا بهدفين نظيفين.
بعدها الجزائر فازت على تشيلي، ليصبح رصيدها 4 نقاط "الفوز كان يمنح المنتصر وقتها نقطتين فقط بدلًا من 3 بالنظام الحالي"، والغريب أن مباريات الجولة الأخيرة لم تكن تُلعب بتلك الفترة بنفس التوقيت.
الاحتمالات وقتها كانت كالتالي :
- فوز ألمانيا الغربية بفارق هدف أو هدفين على النمسا يعني تأهلهما معًا وخروج الجزائر
- التعادل يعني خروج ألمانيا الغربية
- فوز ألمانيا الغربية بنتيجة كبيرة قد يعني خروج النمسا وصعود الجزائر بدلًا منها
هل توقعت ماذا حدث؟ نعم بالضبط .. هورست هروبيش سجل مبكرًا لصالح ألمانيا، وبعدها تحولت المباراة المقامة بمدينة خيخون إلى مسرحية، تمريرات بلا هدف وتناقل غريب للكرة، وانعدام كامل للفرص الخطيرة على المرميين.
الأمر دفع الجماهير المحايدة في الملعب، لإطلاق صافرات الاستهجان والهتاف باسم الجزائر، كما تم التلويح بعملات مالية لاتهام الطرفين بالتواطؤ.
بعد التحقيق في الأمر، لم يثبت وجود أي اتفاق رسمي بين النمسا وألمانيا الغربية، وتم رفض الشكوى التي قدمتها الجزائر، ولكن إن لم تثبت الإدانة رسميًا فهذا لا ينفي حدوثها لأن ما وقع بالعين المجردة كان خير دليل.
ولكن بعد خروج الجزائر قرر الاتحاد الدولي إقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة من كل مجموعة في توقيت واحد، حتى لا تحدث أي شبهة مماثلة فيما بعد.
إذن .. الجزائر في موقف حرج، الانتقام من فضيحة خيخون وإسقاط النمسا؟ وهو ما قد يكون خدمة لممثل أوروبا بتفادي إسبانيا؟ أم محاولة احتلال المركز الثالث من خلال التعادل نحو "الصعود الآمن"؟ سنرى ما سيحدث!