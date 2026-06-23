بين الانتقام من فضيحة خيخون والتأهل أمام خصم مُرعب.. معضلة تاريخية تواجه الجزائر ضد النمسا والمركز الثالث هو الحل!

بعد ما حدث في الجولتين الأولى والثانية من كأس العالم 2026، أصبح "لا أحد" ممكن يمكنهم العبور يريد أن يكون في مكان الجزائر والنمسا قبل انطلاق الجولة الثالثة لحسم المتأهلين إلى دور 32.

المجموعة العاشرة تشهد أحد أكثر المواقف تعقيدًا على الإطلاق في تاريخ المونديال، لأن النسخة الموسعة المقامة من 48 منتخبًا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تضع النمسا والجزائر في ورطة مُحيرة للغاية.

الأرجنتين تأتي على الصدارة بـ6 نقاط، وتلعب ضد الأردن في الجولة الثالثة، وضمنت التأهل والصدارة دون أي مشكلة بعد فوزها على الثنائي المذكور.

وبعدها تأتي النمسا والجزائر ولكل منهما 3 نقاط، مقابل "لا شيء للأردن"، مما يعني أن المباراة القادمة بينهما ستكون مصيرية لحسم بطاقة التأهل من المركز الثاني أو أفضل ثوالث.

ولكن .. الفوز لأي منهما قد يعني أن خروج المنتصر من المسابقة أصبح وشيكًا!