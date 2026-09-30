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Iraq Algeria Italy Oman Draw Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

الجزائر ملكة الحظ وواقعة إيطاليا الأشهر.. "قرعة" العراق وعُمان ليست بدعة وإفريقيا أكبر دليل!

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كأس أمم إفريقيا

"قرعة المتأهلين" غيّرت تاريخ بطولات بأكملها..

عاشق الإثارة والأكشن في عالم الرياضة، عاش كل ما تتوق إليه نفسه؛ وذلك بنهاية ليلة الثلاثاء "29 سبتمبر 2026"، ومع دخول الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 30 من الشهر نفسه.

هذه الإثارة تزامنت مع منافسات الجولة الثالثة و"الأخيرة" من بطولة كأس الخليج العربي 2026؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها، وتحديدًا في مدينة جدة.

وفي هذه الجولة، كان منتخب السعودية - الذي ضمن تأهله إلى نصف النهائي سلفًا - يواجه العراق، بينما ضربت عُمان موعدًا مع الكويت.

ومع نهاية الشوط الأول من المباراتين، كانت كل المؤشرات تشير إلى تأهل السعودية في "المركز الأول" والعراق كـ"وصيف"، مقابل توديع عُمان والكويت للبطولة.

إلا أن كل شيء انقلب رأسًا على عقب؛ حيث خسر العراق (0-2) أمام السعودية في النهاية، بينما قلبت عُمان تأخرها أمام الكويت إلى فوز (3-1)، لتتساوى مع "أسود الرافدين" في كل المعايير الرياضية واللعب النظيف.

وهُنا.. تم اللجوء رسميًا إلى "القرعة"، لحسم هوية صاحب المركز الثاني؛ والتي جاءت لصالح منتخب عُمان، الذي حجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي 2026 على حساب العراق.

لكن عزيزي القارئ، فإن الإثارة التي عشتها في ليلة الثلاثاء والدقائق الأولى من يوم الأربعاء، ليست الأولى من نوعها في عالم الساحرة المستديرة؛ فهناك وقائع تاريخية عديدة لجأت فيها كرة القدم إلى "القرعة" لحسم هوية المتأهل، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • Türkiye v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD1Getty Images Sport

    الأتراك إلى كأس العالم 1954 بـ"القرعة"

    تواجه منتخب تركيا الأول لكرة القدم مع نظيره الإسباني، في مباراتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 1954.

    * مباراة الذهاب "6 يناير 1954": فازت إسبانيا على أرضها (4-1) أمام تركيا.

    * مباراة الإياب "14 مارس 1954": فازت تركيا على أرضها (1-0) أمام إسبانيا.

    وبما أن قواعد تلك الحقبة، لم تعتمد فارق الأهداف لحسم المتأهل؛ فلم يكن هناك فائز في المواجهتين بين إسبانيا وتركيا، ليتم اللجوء إلى مباراة فاصلة.

    وأقيمت المباراة الفاصلة يوم 17 مارس 1954 في العاصمة الإيطالية روما، وانتهت بالتعادل (2-2) بعد الوقتين الأصلي والإضافي.

    وهُنا ظهرت إشكالية أخرى؛ إذ لم تكن ركلات الترجيح قد دخلت قوانين اللعبة آنذاك، قبل اعتمادها لاحقًا، ولذلك تم اللجوء إلى "القرعة" لحسم هوية المنتخب المتأهل إلى كأس العالم.

    وقام طفل إيطالي يبلغ من العمر 14 عامًا، يُدعى لويجي فرانكو جيما، بسحب القرعة؛ فخرج اسم تركيا، لتتأهل إلى كأس العالم 1954 للمرة الأولى في تاريخها، على حساب إسبانيا.

  • imago-sport-1070999796.jpgVisionhaus

    قرعة "مزدوجة" في تصفيات أمم إفريقيا 1962

    في الدور الأول من تصفيات كأس أمم إفريقيا 1962، واجه منتخب نيجيريا نظيره الغاني في مباراتي ذهاب وإياب.

    * مباراة الذهاب "8 أبريل 1961": نيجيريا (0-0) غانا.

    * مباراة الإياب "30 أبريل 1961": غانا (2-2) نيجيريا.

    وبالتالي.. انتهى مجموع المواجهتين بالتعادل الإيجابي (2-2)، ولم يكن هناك معيار آخر لحسم المنتخب المتأهل؛ ليتم اللجوء إلى "القرعة".

    وأجريت "القرعة" في لندن يوم 29 سبتمبر 1961، وأسفرت عن تأهل نيجيريا إلى الدور التالي من التصفيات، على حساب غانا.

    لكن القصة لم تنتهِ هنا؛ ففي المرحلة التالية، كان هناك ثلاثة منتخبات متأهلة، هي: "نيجيريا، تونس وأوغندا".

    وبعد اكتمال هذه المرحلة، تم اللجوء إلى قرعة جديدة بين المنتخبات الثلاثة؛ فأسفرت عن صعود أوغندا مباشرة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 1962، بينما خاضت نيجيريا وتونس مواجهتين لتحديد المتأهل الثاني.

  • Tunisia v Australia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    منتخب تونس إلى نهائي أمم إفريقيا 1965 بـ"القرعة"

    كأس أمم إفريقيا عام 1965، كان شاهدًا على واقعة مثيرة للغاية، بطلها منتخب تونس الأول لكرة القدم؛ الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعد حسم صدارة "المجموعة الأولى" على حساب السنغال.

    تونس تواجدت في "المجموعة الأولى" من البطولة الإفريقية، إلى جانب كل من السنغال وإثيوبيا؛ وجاءت النتائج كالتالي:

    * المباراة الأولى: تونس (4-0) إثيوبيا.

    * المباراة الثانية: تونس (0-0) السنغال.

    * المباراة الثالثة: السنغال (5-1) إثيوبيا.

    وبعد تساوي تونس والسنغال في عدد النقاط، احتاج تحديد متصدر المجموعة إلى تطبيق معايير كسر التعادل، المنصوص عليها في لوائح البطولة؛ قبل أن تُحسم الصدارة لصالح "نسور قرطاج"، بشكلٍ رسمي.

    وبتصدرها المجموعة، تأهلت تونس إلى نهائي كأس أمم إفريقيا 1965؛ حيث واجهت غانا التي خسرت أمامها (2-3) بعد الوقت الإضافي، لتكتفي بالميدالية الفضية آنذاك.

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  • Champions ItalyHulton Archive

    "القرعة" التي مهدت تتويج إيطاليا بكأس أوروبا 1968

    من أشهر المباريات التي حُسمت بـ"القرعة" في تاريخ كرة القدم؛ تلك التي جمعت منتخب إيطاليا بنظيره الاتحاد السوفيتي، في نصف نهائي كأس أمم أوروبا 1968.

    آنذاك.. التقى المنتخبان يوم 5 يونيو 1968 في مدينة نابولي؛ وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0).

    وبما أن ركلات الترجيح لم تكن مستخدمة في ذلك الوقت؛ تم اللجوء إلى "القرعة"، لتحديد المنتخب الذي سيخوض نهائي كأس أمم أوروبا.

    وبعد المباراة؛ توجه قائدا المنتخبين إلى غرفة الملابس برفقة إداري من كل فريق، ثم أخرج الحكم عملة معدنية لإجراء "القرعة".

    وكانت الكلمة الأخيرة من نصيب الإيطاليين؛ إذ اختار قائد "الأتزوري" وقتها جياشينتو فاكيتي، الوجه الصحيح للعملة، ليتأهل منتخبه إلى النهائي رسميًا.

    وهذه القرعة مهدت بالفعل لتتويج إيطاليا باللقب؛ إذ تعادلت مع يوغوسلافيا (1-1) في المباراة النهائية الأولى، قبل أن تفوز (2-0) في لقاء الإعادة.

  • imago-sport-1082593355.jpgPRESSE SPORTS

    الجزائر تضرب كوت ديفوار بـ"القرعة" في أمم إفريقيا 1988

    في بطولة كأس أمم إفريقيا 1988، تواجد منتخب الجزائر في "المجموعة الأولى"؛ إلى جانب المغرب المستضيف، كوت ديفوار وزائير.

    وتصدر المغرب المجموعة برصيد 4 نقاط؛ بينما تساوت الجزائر وكوت ديفوار في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، لكل منهما.

    ولم يقتصر التساوي على عدد النقاط؛ إذ أنهى المنتخبان المجموعة بفارق أهداف متطابق، مع تسجيل كل منهما هدفين واستقبال مثلهما، إلى جانب تعادلهما في المواجهة المباشرة (1-1).

    وهُنا.. تم اللجوء إلى "القرعة" لحسم المركز الثاني؛ فجاءت لصالح الجزائر التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 1988، بينما ودعت كوت ديفوار البطولة.

    وتسجل قاعدة بيانات "RSSSF" التاريخية الواقعة بوضوح؛ حيث ذكرت بالنص أن الجزائر تأهلت، عن طريق "القرعة".

  • FBL-AFR-2015-CAN-EGUINEA-DRAWAFP

    فوز غينيا على مالي بـ"القرعة" في أمم إفريقيا 2015

    واحدة من أحدث وقائع التأهل بـ"القرعة" على مستوى كأس أمم إفريقيا؛ كانت تلك التي جمعت منتخبي غينيا ومالي، في نسخة عام 2015.

    تواجد المنتخبان في "المجموعة الرابعة" وقتها، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2015؛ إلى جانب كل من كوت ديفوار والكاميرون.

    والغريب في القصة؛ أن غينيا ومالي تعادلا في مبارياتهما الثلاث بالمجموعة، وكانت جميعها بنفس النتيجة (1-1).

    وبالتالي.. أنهى منتخبا غينيا ومالي دور المجموعات، برصيد 3 نقاط لكل منهما؛ مع تطابق الأهداف المسجلة والمستقبلة.

    وحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الجدل، مؤكدًا على أن المركز الثاني في المجموعة، والمؤهل إلى ربع النهائي؛ سيتم تحديده عن طريق "القرعة"، وفقًا للمادة 74 من لوائح البطولة.

    وبالفعل.. أجريت القرعة يوم 29 يناير 2015 في فندق "هيلتون مالابو"، وأسفرت عن حصول غينيا على المركز الثاني وتأهلها إلى ربع النهائي؛ بينما احتلت مالي المركز الثالث، وودعت البطولة رسميًا.

  • imago-sport-1078949069.jpgBihlmayerfotografie

    عصفوران بحجر جزائري في 2026 بفضل "القرعة"

    مثل الكبار تمامًا، لعب الحظ دورًا حاسمًا مع منتخب الجزائر تحت 17 عامًا، في واقعة حديثة للغاية بعالم الساحرة المستديرة.

    نعم.. تساوى المنتخب الجزائري مع نظيره الغاني، في "المجموعة الرابعة" ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عامًا 2026؛ بعدما أنهيا مبارياتهما برصيد 4 نقاط وبفارق أهداف متطابق "+1"، مع تسجيل كل منهما 5 أهداف واستقبال 4.

    ولذلك.. تم اللجوء إلى "القرعة"، لحسم صاحب المركز الثاني في "المجموعة الرابعة"؛ وهو الذي يمنح صاحبه التأهل إلى ربع نهائي أمم إفريقيا تحت 17 عامًا، وبالتالي الحصول تلقائيًا على بطاقة الصعود إلى كأس العالم لنفس الفئة عام 2026.

    ووقف الحظ إلى جانب الجزائريين؛ إذ أسفرت القرعة عن احتلال الجزائر المركز الثاني، لتتأهل إلى ربع النهائي وتحجز في الوقت نفسه تذكرة المشاركة في كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، بينما احتلت غانا المركز الثالث واضطرت إلى خوض مباراة فاصلة على بطاقة المونديال.

    وتُعد هذه الواقعة من أكثر حالات "القرعة" إثارة؛ لأنها لم تكتفِ بتحديد صاحب المركز الثاني داخل البطولة القارية، وإنما ترتب عليها أيضًا تحديد أحد المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا 2026.