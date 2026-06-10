بشرى إلى الجزائر والأردن .. "كابوس فرنسي" يهدد ميسي والأرجنتين في كأس العالم 2026

لأول مرة في التاريخ، نحن على موعد مع متابعة ثمانية منتخبات عربية في كأس العالم 2026 .. صحيح أن الفضل في هذا يرجع إلى زيادة عدد المشاركين بشكل عام إلى 48 منتخبًا أكثر منه لحدوث طفرة في منتخباتنا، لكن لعلها تكون بداية النجاح العربي على الساحة العالمية بشكل عام.

النسبة الأكبر من العرب سيتابعون عن كثب المجموعة العاشرة تحديدًا، فهي التي تضم منتخبي الجزائر والأردن معًا، بجانب الأرجنتين والنمسا.

المنتخب الجزائري ليس بجديد على الساحة العالمية، حيث يستعد للظهور الخامس في تاريخه بالمونديال، أما نظيره الأردني فنسخة 2026 تشهد ظهوره الأول.

لكن رغم خبرات محاربي الصحراء إلا أن مؤكد أن حالهم كحال النشامى، فالقلق الأكبر من مواجهة المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي إلا أن ثمة "كابوس فرنسي" قد يمنح البشرى لكلا المنتخبين العربيين قبل انطلاق الحدث العالمي غدٍ الخميس، يعود لما حدث في نسخة كأس العالم 2002..



