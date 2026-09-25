أنيس حاج موسى يحسم الجولة الأولى من نزال "مقعد رياض محرز".. و"ثنائية ساحرة" ضد زامبيا تؤمن مستقبل الجزائر

"لم يصل للمثالية.. ولكنه مُبشر للغاية"؛ الحديث هُنا عن منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفني الجديد إبراهيم حمداني.

حمداني اعتمد في مباراته الأولى على رأس القيادة الفنية للمنتخب الجزائري، على أسماء تقليدية معروفة؛ مع تدعيم القائمة بأسماء جديدة رائعة، على أمل تحقيق النتائج المرجوة.

وبهذه التوليفة الجديدة؛ نجحت الجزائر في الفوز على أرضها (3-1) ضد منتخب زامبيا الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة.

وجاء الفوز الجزائري ضد زامبيا، في الجولة الأولى من منافسات "المجموعة التاسعة" بتصفيات كأس أمم إفريقيا؛ بواسطة كل من جوين حجام وإبراهيم مازا وأنيس حاج موسى، في الدقائق 2 و67 و74 تواليًا.

أما هدف المنتخب الزامبي الوحيد في الشباك الجزائرية؛ فجاء عن طريق نجم نادي الفيحاء السعودي فاشيون ساكالا، في الدقيقة 57.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز الأسماء التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد مباراة الجزائر وزامبيا..