الجريدة - يوفنتوس، فلاهوفيتش يقترب من الموافقة: قد يكون التجديد لمدة عام واحد فقط

لا يزال مستقبل دوسان فلاهوفيتش أحد القضايا الرئيسية في سوق انتقالات يوفنتوس. ولم تسفر فترة الغياب الطويلة للمهاجم الصربي، الذي توقف عن اللعب منذ أواخر نوفمبر ويقترب من العودة (ولكن ليس في مباراة أوديني)، عن أي مستجدات بشأن رحيله، حيث تراجعت الاهتمامات المختلفة (بايرن ميونيخ، برشلونة).

في كونتيناسا، يرتبط هذا الموضوع بضرورة إعادة تشكيل خط الهجوم. الانطلاق من فلاهوفيتش ليس فرضية يمكن استبعادها: فالمهاجم سيجد بيئة مألوفة له، وقبل كل شيء ثقة لوتشيانو سباليتي، الذي كان قد رقّاه قبل الإصابة إلى لاعب أساسي في مركز رقم 9، معتبراً إياه عنصراً أساسياً في نظامه التكتيكي، والذي يتوق الآن لرؤيته على أرض الملعب.