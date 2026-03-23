على الرغم من فوز روما 1-0 على ليتشي، أفادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» بوجود أنباء تشير إلى أن جيان بييرو غاسبيريني كان متوتراً إلى حد ما في نهاية المباراة، ثم غاب عن الميكروفونات التلفزيونية والمؤتمر الصحفي. صمت مدوٍ،برره النادي رسمياً بمرض المدرب وانخفاض صوته. "لكن في غرفة الملابس، ارتفعت حدة الأصوات في الواقع"، حسبما ذكرت الصحيفة. ربما كان ذلك بسبب ضغوط الأيام الأخيرة، إلى جانب المواجهات التي جرت يوم الجمعة بعد الإقصاء (على يد بولونيا) من الدوري الأوروبي في تريغوريا مع عائلة فريدكين والمستشار الأول كلاوديو رانييري والمدير الرياضي ريكي ماسارا: الحقيقة هي أن مدرب روما اختار عدم التحدث.
الجريدة - جاسبيريني: صمت وتوتر في غرفة الملابس بعد مباراة ليتشي، ما وراء الكواليس
شهدت قصة الموسم الأول لغاسبيريني في تريغوريا العديد من الانتقادات الصريحة من المدرب، لا سيما فيما يتعلق بسوق الانتقالات، والتي ارتبطت بعدم انضمام بعض اللاعبين الذين اعتبرهم أساسيين، ووفقاً لصحيفة «الغازيتا»، «عدم قدرة النادي - حسب قوله - على تحقيق الصفقات المطلوبة». وتشمل هذه الحالات كل من سانشو وفابيو سيلفا وصولاً إلى راسبادوري وزيركزي. لا شك أن وصول مالين أعاد الهدوء في الأسابيع الأولى، لكن في الشهر الأخير أدى تباطؤ الفريق في الدوري وإقصاؤه من دور الـ16 في الدوري الأوروبي إلى ارتفاع الضغط والتوتر.
وهكذا تزداد الفضول حول مزاج غاسبيريني في المرحلة النهائية من الموسم، تختتم "لا روزا" تحليلها، مع روما التي تسعى وراء التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الذي لا يزال ممكناً، خاصة بعد حصد النقاط الثلاث ضد ليتشي.
