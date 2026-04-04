الجدل حول إنزو فرنانديز مستمر! بعد إيقافه عن اللعب مع تشيلسي، يتدخل الآن وكيل أعماله خافيير باستوري

بالنسبة لفرنانديز ومستشاره، فإن الوضع غير مفهوم، ومع ذلك «قبل إنزو الأمر، لأنه لاعب محترف للغاية، يكرس نفسه تمامًا في أي مكان ويحترم القرارات. لكننا لا نفهم هذه العقوبة، لأنه لم يذكر أي نادٍ أو يقل إنه يرغب في مغادرة تشيلسي».

لقد اكتفى الأرجنتيني "بذكر المدينة، لأنه سُئل عن المدينة الأوروبية التي يود العيش فيها يوماً ما، فذكر مدريد بسبب اللغة، لأنها تشبه لغة بوينس آيرس، ولأن ذلك منطقي - فمن الطبيعي أن يقول أرجنتيني ذلك - وأيضاً بسبب الثقافة والطقس... لكنه لم يقل في أي لحظة أنه يرغب في مغادرة تشيلسي أو لندن".

وكان تشيلسي قد تعاقد مع لاعب الوسط في يناير 2023 مقابل مبلغ قياسي يعادل حوالي 121 مليون يورو من بنفيكا لشبونة، ومنحه على الفور عقدًا طويل الأمد حتى عام 2032. وكان فرنانديز قد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة خلال فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.