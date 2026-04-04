الجدل حول إنزو فرنانديز مستمر! بعد إيقافه عن اللعب مع تشيلسي، يتدخل الآن وكيل أعماله خافيير باستوري

تم إيقاف لاعب خط الوسط إنزو فرنانديز من قبل نادي تشيلسي لمدة مباراتين على إثر التصريحات التي أدلى بها خلال فترة توقف المباريات الدولية. لكن وكيل أعماله خافيير باستوري يرى أن هذه العقوبة مبالغ فيها تمامًا، كما صرح بذلك في حديثه مع موقع «ذا أثليتيك».
"العقوبة غير عادلة على الإطلاق – إيقاف اللاعب لمباراتين، وهما مباراتان حاسمتان للغاية بالنسبة لتشيلسي، حيث يتعلق الأمر بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا وهو أحد أهم لاعبي الفريق"، أوضح باستوري.
وأضاف: "أعتبر هذا الإجراء قاسياً للغاية بالنظر إلى الوضع الحالي لتشيلسي، ولا يوجد سبب حقيقي أو مبرر لإيقافه".
روزينور عن فرنانديز: "لقد تجاوز الحدود!"
كان فرنانديز قد ترك مستقبله في ستامفورد بريدج مفتوحاً بعد خروج فريقه من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان. وفي حوار مع وسائل إعلام أرجنتينية بعد بضعة أيام، أكد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً أنه يرغب في العيش في مدريد في حال غادر لندن، لأنها تذكره ببوينس آيرس.
لكن فريق "البلوز" لم يرد أن تمر تلك التصريحات مرور الكرام، فقام باستبعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من التشكيلة، حيث قال المدرب ليام روزينيور إنه "تجاوز الحدود خلال فترة توقف المباريات الدولية".
مستشار إنزو: "من الطبيعي أن يقول ذلك شخص أرجنتيني"
بالنسبة لفرنانديز ومستشاره، فإن الوضع غير مفهوم، ومع ذلك «قبل إنزو الأمر، لأنه لاعب محترف للغاية، يكرس نفسه تمامًا في أي مكان ويحترم القرارات. لكننا لا نفهم هذه العقوبة، لأنه لم يذكر أي نادٍ أو يقل إنه يرغب في مغادرة تشيلسي».
لقد اكتفى الأرجنتيني "بذكر المدينة، لأنه سُئل عن المدينة الأوروبية التي يود العيش فيها يوماً ما، فذكر مدريد بسبب اللغة، لأنها تشبه لغة بوينس آيرس، ولأن ذلك منطقي - فمن الطبيعي أن يقول أرجنتيني ذلك - وأيضاً بسبب الثقافة والطقس... لكنه لم يقل في أي لحظة أنه يرغب في مغادرة تشيلسي أو لندن".
وكان تشيلسي قد تعاقد مع لاعب الوسط في يناير 2023 مقابل مبلغ قياسي يعادل حوالي 121 مليون يورو من بنفيكا لشبونة، ومنحه على الفور عقدًا طويل الأمد حتى عام 2032. وكان فرنانديز قد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة خلال فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.
إنزو فرنانديز: إحصائيات الأداء 2025/26
مسابقة
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
الدوري الإنجليزي الممتاز
30
8
3
دوري أبطال أوروبا
10
3
2
كأس الاتحاد الإنجليزي
2
1
1
كأس EFL
4
-
-