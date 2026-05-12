الثنائية المحلية مسألة وقت.. كومباني يقرر إراحة نجوم بايرن ميونخ من جديد!

ينبع التعب الذي أشار إليه فرويند من جدول مباريات مكثف، حيث كان بطل ألمانيا القياسي يخوض مباراة كل ثلاثة أيام في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا.

وتزامن هذا العبء الثقيل مع الأثر النفسي لخروجهم من نصف نهائي البطولة الأوروبية على يد باريس سان جيرمان، مما أنهى آمالهم في تحقيق الثلاثية القارية.

كانت الآثار المتبقية من تلك الخيبة الأوروبية واضحة في مباراة فولفسبورج، حيث عانى بايرن في الشوط الأول واعتمد بشكل كبير على الحارس جوناس أوربيج البالغ من العمر 22 عاماً.

قام الشاب، الذي حل محل مانويل نوير، بأربع تصديات رائعة للحفاظ على التعادل قبل أن تسمح رحلة العودة المتأخرة إلى ميونخ للاعبين ببدء فترة التعافي الجماعية.



