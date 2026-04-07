"نحن نثق بالمدرب"، قال اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قبل مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستجمع الريدز بباريس سان جيرمان يوم الأربعاء (الساعة 9 مساءً).
ترجمه
"الثقة بالمدرب": فلوريان فيرتس يساند آرني سلوت الذي يواجه صعوبات في ليفربول
وأكد فيرتز أن الثقة في سلوت يجب أن تكون قوية لمجرد أن الهولندي قاد ليفربول إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي. كما أشار إلى أن فريقه قدم "العديد من المباريات الجيدة" هذا الموسم أيضًا.
وقال فيرتز: "كنا نتمنى أن يكون الوضع أفضل، لكن الأمر كما هو"، مضيفًا: "لكن لا تزال لدينا أهداف. كل ما يمكنني قوله هو أننا نثق بالمدرب ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا غدًا".
لكن هذا لم يكن الحال في كثير من الأحيان مؤخرًا. ففاز ليفربول بواحدة فقط من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. ولا تزال الهزيمة 0-4 في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي نهاية الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي تؤثر على الفريق.
فيرتز: "علينا أن نتكاتف وألا نفقد الأمل"
لكن فيرتز أكد بثبات: "نحن نؤمن بأنفسنا، لدينا مجموعة جيدة تضم شخصيات ولاعبين رائعين ومدربًا جيدًا يحاول إعدادنا جيدًا للمباراة".
ما الذي يتطلبه الأمر للتغلب على حامل اللقب في برينسن بارك؟ "90 دقيقة مليئة بالطاقة والتفاني"، قال فيرتز، "وإلا فلن تكون لدينا أي فرصة." وفي حال استقبال هدف، "علينا أن نتكاتف ولا نفقد الثقة".
في الموسم الماضي، خرج ليفربول من دور الـ16 على يد باريس سان جيرمان. صحيح أن الريدز فازوا في فرنسا 1-0، لكن بعد الخسارة 0-1 في أنفيلد رود، فاز باريس بركلات الترجيح (4-1).