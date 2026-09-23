"الثقة التي حطمتها لن تعود" .. تشيفيرين يصعّد ضد إنفانتينو برسالة قوية رغم زوال مقترح بيع حقوق كأس العالم!

واصل السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حربه الشرسة على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مواصلًا حديثه عن مستقبل اللعبة وأزمة الحوكمة داخل "فيفا"، في وقت يحاول فيه "جياني" فتح صفحة جديدة مع الاتحادات الوطنية بعد الجدل الذي أثاره مقترحه الاستثماري الضخم بشأن كأس العالم.
وجاءت تصريحات رئيس "يويفا"، بعد ساعات فقط من تحرك جديد لإنفانتينو، الذي بعث برسالة إلى الاتحادات الوطنية الـ211، أعلن خلالها استعداده لمناقشة إصلاحات محتملة في آليات اتخاذ القرار داخل "فيفا"، واقترح إجراء مراجعة مستقلة لإطار الحوكمة في الاتحاد الدولي.