"التوافق المثالي" الذي يتحدث عنه كوفاكس ولاعب مفاجئ يرغب في ضمه: هكذا يمكن لـ"بوروسيا دورتموند" تحت قيادة أولي بوك معالجة أكبر نقاط الضعف

أنفق نادي بوروسيا دورتموند خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه 71.5 مليون يورو كرسوم انتقالات لضم كارني تشوكويميكا وجوبي بيلينغهام وباسكال غروس ومارسيل سابيتسر وصالح أوزكان. ولم يتحقق (حتى الآن) الهدف المتمثل في العثور على خليفة مناسب لجود بيلينغهام الذي انتقل إلى ريال مدريد في عام 2023. في حين أن غروس لم يعد موجودًا - فقد عاد في فصل الشتاء إلى ناديه السابق برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز - وسيغادر أوزكان النادي بعد انتهاء عقده في الصيف، فإن تشوكويميكا، شقيق بيلينغهام الأصغر، وسابيتسر لم يصبحا (بعد) التعزيزات التي ربما كان مسؤولو بوروسيا دورتموند يأملون فيها.

فقط فيليكس نيمشا، الذي تم التعاقد معه في الصيف نفسه مقابل 30 مليون يورو قادمًا من فولفسبورغ، قد استقر أخيرًا بعد أكثر من عامين ونصف من فترة التكيّف، وأصبح منذ هذا الموسم على الأقل دعامة مهمة للغاية داخل الفريق. يفتقر كوفاك بشكل خاص إلى بديل حقيقي في مركز الوسط الدفاعي، حيث أن نيمشا وبيلينغهام وتشوكويميكا وسابيتسر يتميزون جميعًا بمواطن قوة في الهجوم أو بناء الهجمات. لن يكون أوزكان، الذي يعتبر اللاعب الوحيد الذي يفكر بشكل دفاعي حقيقي، متاحًا اعتبارًا من الموسم المقبل، مما يترك فقط القائد كان، الذي يمكنه أيضًا أن يملأ هذا الدور نظريًا، ولكنه، كما ذكرنا سابقًا، غائب بسبب الإصابة منذ فترة طويلة، كما أنه في مكانه الأفضل في قلب الدفاع على أي حال.

في الأسابيع والأشهر الماضية، تم طرح اسم كينيت إيكهورن من هيرتا برلين كخيار مرارًا وتكرارًا. احتفل اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا فقط هذا الموسم بانطلاقته مع "السيدة العجوز"، ويُعتبر بالفعل وعدًا كبيرًا للمستقبل بفضل موهبته. من المؤكد أن الانتقال إلى بوروسيا دورتموند سيكون خطوة جيدة في مسيرة إيكهورن المهنية، خاصة أنه يتمتع بنضج بدني استثنائي على الرغم من صغر سنه. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بقوة جري هائلة، ولديه مهارات في بناء الهجمات، ولا يخشى المواجهات القوية (7 بطاقات صفراء في 15 مباراة).

ميزة مطلقة لـ BVB: هناك حاجة إلى مركز إيكهورن الأساسي، ويمكن للاعب البالغ من العمر 16 عامًا أن يلعب دورًا مهمًا على الفور في نادٍ كبير، كما أن عقده الذي يستمر حتى عام 2029 يتضمن بندًا للخروج بقيمة تتراوح بين عشرة إلى اثني عشر مليون يورو. هذا ما أوردته قناة Sky. وهذا يعني: إذا تمكن بوك وكوفاتش وريكن من تقديم رؤية واضحة لإيخورن في دورتموند ترضي اللاعب، فقد تتبلور صفقة انتقال حقيقية بسعر معقول.

لكن الأمر يصبح صعباً عندما ننظر إلى المنافسة التي سيتعين على بوروسيا مواجهتها في حالة انتقال اللاعب. صحيح أن بايرن ميونيخ لم يعد يبدي اهتماماً، لكن لا تزال هناك بعض الأندية الكبرى في السباق مثل برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد. ومن غير المؤكد على أي حال ما إذا كان انتقال اللاعب إلى نادٍ آخر سيتم هذا الصيف. فمن ناحية، تعرض إيشورن في يناير لإصابة خطيرة في الكاحل، مما يجعل احتمال غيابه عن الموسم أمراً وارداً تماماً. ومن ناحية أخرى، يرغب هيرتا بشدة في تجديد عقد هذا الموهبة الفذة، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة شرط الإنهاء بشكل كبير، ويجعل بقاءه مع "السيدة العجوز" لموسم آخر على الأقل أمراً مرجحاً.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن كايشو سانو من 1. FSV Mainz 05 ليس (بعد) على قائمة بوروسيا دورتموند، لكنه لاعب مثير للاهتمام. الياباني البالغ من العمر 25 عاماً هو بالضبط النوع من اللاعبين الذي يحلم به مدرب مثل كوفاتش. قوي في الدفاع، جيد في التنافس على الكرة، بالإضافة إلى فهم ممتاز للعبة، مما يسمح له بقراءة مسارات التمرير مبكرًا وإغلاق المساحات بذكاء. في الوقت نفسه، يستطيع سانو أيضًا التعامل مع الكرة بقدمه، كما شوهد بشكل مثير للإعجاب في فوز ماينز على أينتراخت فرانكفورت في نهاية الأسبوع الماضي.

لم يكتفِ هناك بالمساهمة بشكل حاسم في تسجيل الهدفين فحسب، بل مرر أيضًا مرتين بدقة إلى زميله شيرالدو بيكر، الذي فشل في كل مرة أمام حارس مرمى أينتراخت فرانكفورت مايكل زيترير والقائم الداخلي، مما حرم سانو من تسجيل اسمه في قائمة صانعي الأهداف. كما أيد كل من نيكلاس ليفينسون ونيكو هايمر، وهما مؤثران في عالم كرة القدم، في بودكاستهما "50+2" انتقال اللاعب الياباني إلى بوروسيا دورتموند: "كايشو سانو ونيكو كوفاتش هما في الواقع ثنائي مثالي. كل ما يريده كوفاتش كمدرب، يجلبه سانو إلى الملعب. إنه فرصة سوقية يجب على بوروسيا دورتموند أن تأخذها بعين الاعتبار بأي حال من الأحوال. إذا كان لديه بند ينص على أنه يمكنه الرحيل مقابل 30 مليون يورو، فعلى دورتموند أن تضرب على الفرصة."