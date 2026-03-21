"التواضع هو المفتاح!" - بوكايو ساكا يردد تحذير إرلينغ هالاند، حيث يكشف نجم أرسنال عن أسرار السعي وراء الفوز بالرباعية
"نحن نسمح للناس بالتعبير عن آرائهم"
مع بقاء أرسنال في المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى المباراة النهائية يوم الأحد في ويمبلي، وصلت الضجة المحيطة بالنادي إلى ذروتها. وما رد ساكا على كل ذلك؟ تجاهلها.
في حديثه مع أسطورة النادي بول ميرسون قبل المباراة، قال: "أعتقد أننا أصبحنا بارعين في تجاهل الضجة الخارجية، لأن الناس في السنوات القليلة الماضية، سواء فزنا أم لا، كان لديهم الكثير ليقولوه، خاصةً عن أرسنال، وعن طريقة لعبنا، والكرات الثابتة، وما إلى ذلك. لذا أصبحنا غير مبالين الآن. نريد فقط إنجاز المهمة. لم نحقق أي شيء بعد. نحن قريبون، لكننا لم ننجز المهمة بعد. لذا، سنبقى متواضعين وواقعيين. سنترك الناس يتحدثون وسنأخذ كل مباراة على حدة بدءًا من يوم الأحد. هيا بنا."
ساكا يتحدث عن ثبات أداء أرسنال
كان تفسير ساكا لسبب اختلاف شعور فريق أرسنال الحالي عن الفرق التي احتلت المركز الثاني لثلاث سنوات متتالية بسيطًا. وأضاف: "صدقوني، تلك الذكرى ما زالت حية في أذهاننا. لقد احتلينا المركز الثاني ثلاث مرات متتالية، والجميع يعلم ذلك. لكن بالنسبة لنا، أشعر أننا نمتلك هذا العام إيمانًا قويًا بقدرتنا على تحقيق اللقب. لدينا الموهبة، ولدينا تشكيلة رائعة. أعتقد أن هذا المزيج هو ما يجعلني أؤمن بذلك."
بعد شهر فبراير المتقلب، استعاد أرسنال إيقاعه مرة أخرى. يتصدر الفريق الترتيب بفارق تسع نقاط، وحقق انتصارات في أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي كأس الرابطة ضد الفريق نفسه الذي حرمه من اللقب ثلاث مرات. ووفقًا لساكا، يتعامل اللاعبون مع الضغط بشكل جيد: "اللاعبون هادئون، لكن من الواضح في الوقت نفسه أننا في المرحلة الحاسمة. إنها أهم جزء من الموسم حيث تُفوز بالبطولات. إنها مباريات كبيرة، وهناك الكثير على المحك، لكنني أشعر أن الجميع يتعامل مع الأمر بشكل جيد."
فرصة أخرى للتكفير عن الذنب
بالنسبة لساكا، فإن نهائي كأس الرابطة ليس مجرد مباراة عادية. فقد وقع اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي في وقت سابق من هذا الشهر، وهو التزام يجعل مباراة الأحد تبدو أكثر خصوصية. "سيعني ذلك كل شيء بالنسبة لي. سيكون حلمًا آخر يتحقق بالنسبة لي. عندما وقعت عقدي قبل أيام، قلت بوضوح إنني أريد الفوز بكل شيء مع هذا النادي. سيكون ذلك خطوة أقرب نحو تحقيق ذلك. بمشيئة الله، سنفعلها."
جوارديولا ضد أرتيتا
تتجاوز مباراة الأحد مجرد الفوز باللقب. فهذه هي المرة الأولى منذ 66 عامًا التي يلتقي فيها الفريقان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز في نهائي كأس الرابطة، وتكتسب هذه المناسبة طابعًا خاصًا إضافيًا بوجود أرتيتا في مواجهة المدرب الذي شكّله. يتجلى تأثير جوارديولا في كل ما يفعله أرسنال، ومع ذلك فإن جوارديولا نفسه هو الذي وقف حائلاً بينهم وبين اللقب ثلاث مرات متتالية.
بالنسبة لساكا، فإن الفوز على مانشستر سيتي يوم الأحد سيعني أكثر من مجرد لقب. السؤال حول ما إذا كان بإمكان فريق أرسنال هذا إنجاز المهمة ظل مطروحاً لمدة ثلاثة مواسم. ويوم الأحد هو أول فرصة حقيقية للبدء في الإجابة عليه.
