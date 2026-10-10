بعد التهديدات بالقتل .. البرتغال تتخذ قرارًا هامًا بخصوص مسرب فضيحة مانشستر سيتي

قبل التراجع عن القرار، أطلق بينتو نداءً علنيًا لجمع 2.5 مليون يورو (2.1 مليون جنيه إسترليني) من أجل تأمين حمايته الشخصية، مُوجّهًا تحذيرًا صارخًا بشأن سلامته.

وقال عبر إكس: "في ظل هذه الظروف، لم يعد أمامي بديل سوى الانتقال، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى مكان غير مُعلن لفترة غير محددة من الزمن، بسبب التهديدات المتعددة بالقتل التي تلقيتها والخطر الجسيم المتمثل في محاولة اغتيالي".

وبعد إعادته إلى البرنامج، لجأ بينتو إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليشكر وزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، بينما وجّه انتقادات حادة للجنة المسؤولة عن سحب الحماية في البداية.

وكتب بينتو: "أُعرب عن تقديري للإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل البرتغالية، ريتا ألاركاو جوديس، التي أعادت الأمور إلى نصابها القانوني من خلال إلغاء قرار اتخذه أعضاء اللجنة المسؤولة عن برنامج حماية الشهود في البرتغال، والذين تصرفوا في انتهاك واضح للقانون وفي إساءة بيّنة لاستخدام السلطة".

وأكمل: "إنه وضع خطير بشكل خاص، لا سيما أنه، بالنظر إلى أدوارهم، يتحمل أعضاء هذه اللجنة مسؤولية مُضاعفة في دعم سيادة القانون وصون حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتهم، أولئك الذين يجدون أنفسهم، نظرًا للطبيعة الخاصة للبرنامج، في وضع هش وغير مؤكد بشكل خاص".



